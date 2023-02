Nikos Christodoulides is zondag in de tweede en laatste stemronde tot president van Cyprus gekozen.

De voormalige Cypriotische minister van Buitenlandse Zaken kreeg 51,9 procent steun in een tweede ronde die veel krapper was dan aanvankelijk verwacht, volgens resultaten die zijn aangekondigd door de staatsomroep van Cyprus. Hij nam het op tegen carrièrediplomaat Andreas Mavroyiannis, die 48,1 procent van de stemmen kreeg. De inhuldigingsceremonie vindt later op zondagavond plaats.

De 49-jarige Christodoulides is afkomstig van de regerende rechtse Democratische Rally-partij (DISY), maar was onafhankelijk, met de steun van de centrum- en centrumrechtse partijen. Mavroyiannis, 66, een voormalig hoofdonderhandelaar in vredesbesprekingen met Turks-Cyprioten en een voormalige permanente vertegenwoordiger van Cyprus bij de Verenigde Naties, liep ook als onafhankelijk met de steun van de communistisch gewortelde AKEL-partij.

De nieuw gekozen president zal tijdens zijn ambtstermijn van vijf jaar voor moeilijke uitdagingen staan: het land door veranderende geopolitiek leiden; het aanpakken van groeiende financiële ellende en een golf van migratie; het verbeteren van een nationaal imago dat is aangetast door corruptieschandalen; en een manier vinden om een ​​impasse in de herenigingsbesprekingen over het etnisch verdeelde Cyprus te doorbreken. Christodoulides wordt beschouwd als een hardliner met betrekking tot de kwestie van de hereniging van Cyprus.

“De hereniging van ons land is een topprioriteit voor mij”, zei hij in de eerste commentaren na zijn verkiezing.

Christodoulides leidde consequent alle opiniepeilingen tijdens de verkiezingscampagne en positioneerde zichzelf als een kandidaat die de banden met partijen kan overbruggen en het versplinterde electoraat kan verenigen.

Hij volgt de vertrekkende conservatieve president Nicos Anastasiades op, die al tien jaar aan het roer staat van het eiland in de Middellandse Zee en volgens de wet geen derde ambtstermijn kan nastreven. Christodoulides was een van de naaste medewerkers van Anastasiades en was zijn diplomatieke adviseur, regeringswoordvoerder en vervolgens minister van Buitenlandse Zaken.

Toen hij zijn kandidatuur aankondigde, brak Christodoulides met zijn eigen partij DISY en haar leider, Averof Neofytou, waardoor de conservatieve stemmen verdeelden. Het is de eerste keer in zijn geschiedenis dat DISY de tweede ronde niet heeft gehaald.

De gefragmenteerde partij riep haar leden op om naar hun geweten te stemmen, waarbij sommige leden Christodoulides een verrader noemden, terwijl anderen bijzonder op hun hoede leken voor de mogelijkheid dat de kandidaat van AKEL zou worden gekozen.

“De dag na de verkiezingen zullen degenen die mij hebben gesteund en degenen die dat niet hebben gedaan, worden benaderd zodat we gezamenlijk kunnen werken”, zei Christodoulides vorige week. “De eenheid van DISY wordt niet aangetast; er is geen sprake van splitsing.”

“Je hoeft niet in de regering te zitten om je verantwoordelijk voor je land te gedragen”, zei Neofytou zondag laat. “De nieuwe president moet rekenen op de steun van DISY.”

Cyprus is verdeeld in een Turks-Cypriotisch noorden en een Grieks-Cypriotisch zuiden sinds de invasie van Turkije in 1974, die volgde op een door Griekenland gesteunde staatsgreep. Ankara erkent de Republiek Cyprus niet, een EU-lidstaat die anderszins internationaal wordt erkend als de enige soevereine autoriteit over het hele eiland. Verschillende pogingen om in de loop der jaren tot een compromis te komen, zijn mislukt, de laatste in 2017.

Het Turkse noorden heeft zijn standpunt verhard sinds de verkiezing van leider Ersin Tatar in 2020, een hardliner die aandringt op een tweestatenoplossing, ook al blijven de Verenigde Naties aandringen op een federatie van twee gemeenschappen.