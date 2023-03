Ronaldinho was in 2003 sterk verbonden met Manchester United en vroeg zelfs een oude vriend naar de club.

Toen WK-winnaar Kleberson tekende voor de Rode Duivels, kwamen zijn dromen om een ​​van hun beste spelers ooit te worden niet uit.

In een andere wereld is Ronaldinho wellicht bij Man United gekomen nadat hij PSG had verlaten

Getty Kleberson sloot zich aan bij Man United en tekende in dezelfde zomer als Cristiano Ronaldo, maar worstelde op Old Trafford

De dingen hadden echter anders kunnen zijn als zijn gesprekken met Ronaldinho waren uitgevoerd.

“Ik heb destijds veel met Ronaldinho gesproken over Manchester United”, zegt Kleberson tegen The Athletic.

“Ik herinner me dat hij tegen me zei: ‘Ze willen ons ondertekenen, wat denk je ervan?’

“Ik zei: ‘Ja, ik ga! Manchester United? Heel mooi, dat is een grote club’.

“Daarna heb ik er nooit meer met hem over gesproken. Ik weet niet waarom hij er tegen besloot.

“Maar voor mij was het makkelijker geweest als Ronaldinho erbij was geweest. We waren dikke vrienden en speelden samen op het WK.”

Getty – Medewerker Kleberson en Ronaldinho zijn goede maatjes

AFP Maar Ronaldinho tekende in plaats daarvan voor Barcelona

United was volop in de race voor Ronaldinho nadat de Braziliaan in de zomer van 2003 aan Paris Saint-Germain duidelijk maakte dat hij wilde vertrekken.

Dit was voordat Qatar Sports Investments de Franse club in 2011 overnam. In Ronaldinho’s laatste seizoen bij PSG eindigden ze als 11e in de Ligue 1, terwijl Ronaldinho wanhopig op zoek was naar Europees voetbal.

Hij had David Beckham kunnen vervangen, die net bij Real Madrid had getekend, maar die transfer zou Man United uiteindelijk de PSG-aas kosten.

Dat komt omdat Joan Laporta net de presidentsverkiezingen van Barcelona had gewonnen op basis van een belofte om Beckham, Ronaldinho of Thierry Henry te kopen.

Ronaldinho werd een Barcelona-legende

Henry verliet Arsenal niet, Beckham had ermee ingestemd om in plaats daarvan naar Madrid te verhuizen, waardoor alleen Ronaldinho overbleef, voor wie Barca United overboden had en de aanvallende middenvelder voor € 30 miljoen (ongeveer £ 26,7 miljoen) binnenhaalde, waar hij een clublegende zou worden.

Hoe het hem zou zijn vergaan op Old Trafford zal nooit bekend worden, maar de worstelingen van Kleberson in zijn twee seizoenen bij de club zijn welbekend.

Gedurende zijn tijd bij United speelde Kleberson, die Brazilië hielp aan hun meest recente WK-overwinning in 2002, slechts 20 keer in de Premier League.