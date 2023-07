Ex-HSV-Profi Kittel wechselt ins Elternland – bald Champions League?

Nach seinem Abschied vom HSV fand Sonny Kittel eine neue Herausforderung: in Polen, dem Land seiner Eltern.

Ende Juni äußerte Kittel via Instagram seine Enttäuschung darüber, dass er kein neues Angebot erhalten habe. Vor knapp zwei Jahren habe er den Wunsch geäußert, länger zu bleiben, hatte er geschrieben.

Doch nun hat der 30-Jährige ein neues sportliches Zuhause gefunden. Der polnische Meister Rakow Czestochowa gab am Donnerstag die Verpflichtung des alten Mittelfeldspielers bekannt. Kittel unterschrieb einen Vertrag bis 2026.

Kittel wechselt zum polnischen Meister Rakow Czestochowa

Czestochowa spielt derzeit um die Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League. Die Saison in der polnischen Ekstraklasa beginnt am kommenden Wochenende.

„Sonny ist ein vielseitiger Spieler, der uns verschiedene Spielvarianten ermöglichen wird. Bei Rakow wird er uns aber vor allem im Mittelfeld weiterhelfen. Wir zählen auf seine fußballerische Qualität und Erfahrung, die uns dabei helfen werden, ehrgeizige Ziele zu erreichen. „Wir wollen ein starkes und vielfältiges Team entwickeln und aufbauen und Sonnys Transfer passt in diesen Plan“, sagte Sportdirektor Robert Graf.

Kittel wurde beim HSV wieder wichtig – allerdings ohne neuen Vertrag

Kittel spielte von 2019 bis zum Ende der vergangenen Saison für den HSV. In den vergangenen beiden Spielzeiten hatte er mit dem HSV jeweils in der Relegation den Aufstieg in die Bundesliga verpasst. Erzielte sein letztes Tor Kittel bei Hamburgs 1:3-Niederlage im Relegationsrückspiel am 5. Juni gegen den VfB Stuttgart. Insgesamt bestritt er 140 Pflichtspiele für den HSV und schoss 36 Tore.

In der vergangenen Saison versuchte er selbst, den Verein zu verlassen. Im Sommer wollte er in die Major League Soccer in die USA zum Hauptstadtklub DC United wechseln. Im Winter schien seine Abreise nach Saudi-Arabien unmittelbar bevorzustehen. Dort lockte ein angeblich millionenschwerer Auftrag. Doch der HSV und Trainer Walter legten ihr Veto ein.

Am Ende der Saison zeigte Kittel noch einmal seine Qualitäten und verhalf der Mannschaft zumindest zum Klassenerhalt. Als Nachfolger haben die Hamburger für die kommende Saison Immanuel Pherai von Eintracht Braunschweig verpflichtet.