Vor dem Bonner Landgericht wird demnächst ein Fall häuslicher Gewalt verhandelt. Der mutmaßliche Täter befand sich noch in Untersuchungshaft, als er seine Freundin kennenlernte. Er war vom Landgericht Bonn wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt worden, die er zunächst in der Justizvollzugsanstalt Siegburg und anschließend im offenen Vollzug verbüßte. Während dieser freien Tage kam es über das Internet zu einer Kontaktaufnahme zu einer 25-jährigen Mutter mehrerer Kinder aus Niederkassel. Nach seiner Haftentlassung am 28. April dieses Jahres zog der 33-Jährige direkt bei seinem neuen Bekannten ein.