“Het was alsof ik die baan niet nodig had. Ik hoefde niet naar een ander kantoor te rennen. Ik overwoog het echt omdat ik dacht dat het een openbare dienst was en dat ik misschien een verschil kon maken, ‘zei Hogan.

Hoewel hij erkende dat het een zware strijd zou zijn om voormalig president Donald Trump uit te dagen in een GOP-voorverkiezing, “maakte dat me niet echt bang”, zei Hogan.

“Het zou een zware race worden. En hij is erg taai. Maar weet je, ik heb levensbedreigende kanker verslagen. Dus dat Trump me uitschold op Twitter schrikte me niet echt af.”

De gematigde Republikein, die Trump en leden van zijn eigen partij heeft bekritiseerd omdat ze beweerden dat de verkiezingen van 2020 waren gestolen, merkte op dat een “stapel” van kandidaten het voor een persoon moeilijker zou maken om aanzienlijke steun te krijgen.

“Op dit moment heb je – weet je, Trump en (Ron) DeSantis aan de top van het veld, ze zuigen alle zuurstof op, krijgen alle aandacht, en dan een heleboel van de rest van ons in enkele cijfers en hoe meer je hebt, hoe kleiner de kans dat iemand opstaat, ‘zei Hogan.

Hogan was beperkt tot twee termijnen als gouverneur en verliet zijn ambt in januari. Tijdens zijn ambtsperiode had hij consequent een van de hoogste goedkeuringsclassificaties in het land van welke gouverneur dan ook, ondanks dat hij een Republikein was die een van de blauwste staten van het land regeerde.

David Cohen heeft bijgedragen aan dit rapport.