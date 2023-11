Ex-Goldman-Banker wegen Insiderhandels mit Squash-Partner zu drei Jahren Haft verurteilt

Ein ehemaliger Investmentbanker von Goldman Sachs wurde wegen Insiderhandels und Justizbehinderung zu drei Jahren Gefängnis in den USA verurteilt. Dabei wurde ihm vorgeworfen, vertrauliche Marktinformationen an seinen Squash-Partner weitergegeben zu haben.

Brijesh Goel wurde beschuldigt, mit Akshay Niranjan, einem in New York ansässigen Händler bei Barclays, zusammengearbeitet zu haben, um mit Informationen zu handeln, die Goel aus seiner Arbeit als Vizepräsident der Finanzierungsgruppe von Goldman innerhalb der Investmentbank gewonnen hatte. Er wurde Anfang des Jahres nach einem siebentägigen Prozess verurteilt.

„Wenn Sie versuchen, das System durch Insiderhandel zu betrügen, werden Sie bestraft, und wenn Sie versuchen, Ihre Spuren während der Ermittlungen zu verwischen, machen Sie die Sache nur noch schlimmer“, sagte US-Anwalt Damian Williams am Mittwoch in einer Erklärung, in der er Goels Fall ankündigte Verurteilung.

Die Staatsanwälte sagten, Goel würde regelmäßig E-Mails mit nicht öffentlichen Informationen über Transaktionen erhalten, die Goldman zu finanzieren und an denen Goldman arbeitete, mit ausdrücklichen Warnungen vor Insiderhandel.

Im Jahr 2017, einen Tag nachdem Goldman eine E-Mail über die Einladung der Bank durch EQT erhalten hatte, eine Finanzierung für eine mögliche Übernahme von Lumos Networks bereitzustellen, schrieb Goel Niranjan eine SMS: „Lass uns nach der Arbeit Squash spielen“, heißt es in der Beschwerde. An diesem Abend schlug er angeblich seinem Freund vor, Call-Optionen bei Lumos zu kaufen.

Am nächsten Tag schrieb Goel seinem Freund eine SMS mit der Frage: „Haben Sie den Platz gebucht?“ Die US-Staatsanwälte behaupteten, es handele sich dabei um einen Code, um herauszufinden, ob er die Call-Optionen gekauft habe, heißt es in den Gerichtsakten.

Die Staatsanwälte behaupteten, die beiden Männer hätten im New Yorker Health and Racquet Club mehrfach marktrelevante Informationen ausgetauscht. Das Vorhaben habe aus mindestens sechs Deals, an denen Goldman in den Jahren 2017 und 2018 beteiligt war, einen Gewinn von etwa 280.000 US-Dollar eingebracht, hieß es.

Die Staatsanwälte behaupteten außerdem, dass Goel im Jahr 2022 die Ermittlungen einer Grand Jury im Südbezirk von New York und der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) behindert habe, indem er Textnachrichten bezüglich des Insiderhandelsprogramms löschte. Ihm wurde auch vorgeworfen, Niranjan während eines von Niranjan aufgezeichneten persönlichen Treffens gebeten zu haben, Textnachrichten zu löschen.

Empfohlen

Goldman hatte die Insiderhandelsvorwürfe der Regierung zuvor als „ungeheuerliches und illegales Verhalten“ bezeichnet.

Goel war 2021 von Goldman als Leiter des strukturierten Finanzteams des Unternehmens zu Apollo Global Management gekommen, wurde jedoch aufgrund der Insiderhandelsvorwürfe auf unbestimmte Zeit beurlaubt.

Goel und Niranjan wurden in einer separaten Zivilklage der SEC verklagt, Niranjan wurde im Strafverfahren jedoch nicht angeklagt. Niranjan erzielte letztes Jahr eine Einigung mit der Aufsichtsbehörde, ohne die Vorwürfe zuzugeben oder zu dementieren.