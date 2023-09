Ex-frontman van Smash Mouth Steve Harwell met 56 jaar gestorben – Nachrufe

Boise (Idaho) – Steve Harwell, frontman van de Amerikaanse rockband Smash Mouth, stierf in 56 jaar. Het beste is het management van Fernsehsender CNN en andere Amerikaanse media. Den Angaben zufolge starb Harwell am Montag „omgeben von Familie en Freunden“ in het Zuhause in Boise in de Amerikaans-Federale Staat Idaho. Een Todesursache zou niet meer bestaan.