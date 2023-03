Gerhard Schroeder blijft lid van de regerende SPD-partij, ondanks controverse over zijn relatie met Moskou

De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schroeder blijft lid van de sociaal-democraten (SPD) van bondskanselier Olaf Scholz, besloot een partijcommissie donderdag. Schroeder smeedde tijdens zijn ambtsperiode nauwe banden met Rusland en maakte het huidige SPD-establishment boos door afgelopen zomer president Vladimir Poetin te ontmoeten, midden in het offensief van Moskou in Oekraïne.

Een SPD-arbitragecommissie in Hannover oordeelde dat Schroeder geen partijregels had geschonden en dus niet kon worden uitgezet, meldde Reuters. De uitspraak bekrachtigde een besluit van dezelfde commissie afgelopen augustus om Schroeders lidmaatschap niet in te trekken vanwege zijn werk voor Russische bedrijven, ondanks dat meer dan een dozijn lokale afdelingen van de partij zijn uitzetting eisten.

Schroeder was kanselier van 1998 tot 2005, waarin hij zijn handtekening zette onder de aanleg van de Nord Stream 1-gaspijpleiding. De Duitse economie bloeide tijdens zijn ambtsperiode, waarbij de industrie van het land werd gevoed door goedkoop Russisch gas.









Na het verlaten van zijn ambt werkte Schroeder als directeur van Nord Stream AG, het Duits-Russische consortium dat verantwoordelijk is voor beide Nord Stream-pijpleidingen, die volgens recente rapporten in september door de VS zijn vernietigd. Hij was ook bestuurder in de raad van bestuur van de Russische oliegigant Rosneft, een functie die hij afgelopen mei neerlegde.

Deze standpunten veroorzaakten wrijving tussen Schroeder en de SPD, die haar aloude afkeer van militaire interventie onder Scholz heeft opgegeven en voor 2,4 miljard dollar aan militaire hulp naar Oekraïne heeft gestuurd sinds Rusland afgelopen februari zijn militaire operatie lanceerde. Terwijl de regering van Scholz de certificering van Nord Stream 2 introk vlak voordat het conflict begon, bleef Schroeder aandringen op het in gebruik nemen van de pijpleiding en riep hij Russisch gas op. “de eenvoudigste oplossing” aan de energiecrisis van de EU.

De regeringspartijen van Duitsland hebben Schröder in mei zijn parlementaire privileges afgenomen, een maand nadat hij afstand had gedaan van zijn ereburgerschap van Hannover voordat de stad hem dat kon ontnemen.

Minder dan een maand na het conflict in Oekraïne reisde Schroeder naar Moskou om Poetin te ontmoeten. Hij drong er achteraf op aan dat Rusland een onderhandelde oplossing voor het conflict zocht en dat hij zou blijven zoeken “Mogelijkheden om met president Poetin te praten” om dit te helpen realiseren.