Ex-Bundesliga-Star Hinteregger posiert stolz mit einem toten Hirsch

Eigentlich wollte er seinen Wildfang stolz auf Instagram präsentieren – doch nicht allen Fans gefiel das Foto, das der ehemalige Bundesliga-Profi Martin Hinteregger in den sozialen Netzwerken zeigte. Es zeigte den ehemaligen Verteidiger von Eintracht Frankfurt in Jägeruniform – vor einem toten Hirsch.

Hinteregger hatte sein Jagdgewehr auf den Hirsch gerichtet. Der 30-Jährige schreibt: „Die Nervosität war groß, der Respekt vor diesem wunderbaren Tier riesig.“ Mit gemischten Gefühlen lief ich ca. 100m nach dem Schuss zum Abschusspunkt, wo ich das Tier mit einem sauberen Scheibenschuss traf. Einerseits stolz, andererseits viel Nostalgie.“

Fans von Martin Hinteregger diskutieren auf Instagram

Mit der Frage „Was denkst du über die Jagd?“, die Hinteregger am Ende seines Beitrags stellte, löste er eine echte Debatte unter seinen Fans aus. Die meisten seiner Follower waren jedoch nicht sehr erfreut über den Beitrag.

Offenbar wollte Hinteregger die Kritik nicht so einfach hinnehmen. Wenig später teilte er in seiner Instagram-Story ein Bild von Schweinen in der Massentierhaltung und schrieb: „Resume der ersten Stunden – Deutsche essen lieber die Stadionbratwurst von den Tönnies-Schweinen als ein gutes Hirschessen.“

Das könnte Sie auch interessieren: PSG bietet Mbappé eine Milliarde – und streicht ihn aus dem Kader

Außerdem schrieb er: „Und präsentiere stolz die Bratwurst und das Bier auf Insta“ – und versah den Beitrag mit dem Hashtag „Heuchler“.