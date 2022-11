Ex-Botschafter Melnyk jetzt stellvertretender Außenminister der Ukraine

Der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk, wurde zum stellvertretenden Außenminister ernannt. Die Entscheidung sei am Freitag vom Ministerkabinett in Kiew getroffen worden, berichteten ukrainische Medien unter Berufung auf den Regierungsvertreter im Parlament Taras Melnychuk.

Melnyk: Die Regierung hat mich zum stellvertretenden Außenminister ernannt

Melnyk dankte Präsident Volodymyr Selenskyy, Kuleba und der gesamten ukrainischen Regierung für ihr Vertrauen. „Es ist eine große Ehre und eine enorme Verantwortung, nach mehr als 25 Jahren Tätigkeit im diplomatischen Dienst meiner Heimat in dieser neuen, sehr wichtigen Position zu dienen.“ Er freue sich „sehr“ auf die neue Aufgabe.

Melnyk kritisierte die Bundesregierung ungewöhnlich scharf

Melnyk hatte sich mit für einen Diplomaten ungewöhnlich scharfer Kritik an der Bundesregierung einen Namen gemacht. In den ersten Monaten des russischen Angriffskrieges in der Ukraine wurde er zu einem der häufigsten Gäste in deutschen Talkshows. Melnyk forderte ständig Kampfpanzer und Flugabwehrgeschütze und warf der Bundesregierung Zögern vor.

Der Diplomat war fast acht Jahre Botschafter in Deutschland und kehrte Mitte Oktober nach Kiew zurück. Melnyks Nachfolger als Botschafter in Berlin ist Oleksii Makeiev.