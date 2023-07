Ex-Blackrock Nachhaltigkeitschef zweifelt een grünem Investment

Tariq Fancy is de frühere Nachhaltigkeitschef van de weltweit grössten Investmentgesellschaft, Blackrock. Jetzt hält er den Trend zu Anlagen mit ökologischem of sozialem Anspruch für ein «gefährliches Placebo». Wat is passie?

«NZZ Akzent»: «Nicht van Grüne Investments gibt!»

Auteur

David Vogel, Sebastian Panholzer



Hoor en abonnee Sie den Podcast «NZZ Akzent» auch auf Spotify, Apple Podcasts of Castbox.

Heb je feedback over Podcast? Sagen Sie uns Ihre Meinung.

In dieser Podcast-aflevering:

Een Finanzbranche, die den Klimawandel en die Welt bessesern kann – daran glaubte Tariq Fancy, if there was im Jahr 2018 bij Blackrock Chef für nachhaltige Investments. Sein Auftrag: de portefeuillemanager die onder de indruk is, de ESG-Nachhaltigkeitskriterien, ook Umwelt, Soziales en gute Unternehmensführung, in het investeringsproces einzubeziehen. En Tariq Fancy zag dat als een grote kans: Schliesslich verwaltet Blackrock 10 Million Dollar Vermögen.

Maar kale kommen dem 44-Jährigen Zweifel. Denn Tariq Fancy wird one klar: Als de ESG-kriteriën van een van de verschillende landen een grote rol spelen, dan hebben de portefeuillemanagers deze langste keuze gemaakt. Der Investmentbanker ziet dat Reissleine. Er is deskundigheid. Gut zwei Jahre nach seinem Abgang wechselt er die Seiten en wendet sich an die Öffentlichkeit. Er wordt gekritiseerd als een ehemalige Arbeitgeber. Sein Vorwurf: Die ESG-Anlagen seien wie ein Placebo. Of het nu een goed idee is, um die Welt nachhaltig zu bessern.

Nach Tariq Fancy heeft zowel ESG-Investments als twee aspecten: ze hebben een financiële functie. Zum anderen denken aberviele Leute, dass Anlagen wie diese een positieven Einfluss auf die Umwelt haben. „Ich glaube, seitens der Finanzbranche besteht ein gewisses Interesse, dass diese Aspekte diffus bleiben“, zegt Lorenz Honegger in de nieuwe Folge van „NZZ Akzent“. Sind ESG-Anlagen ook een «Greenwishing» of zeer nachhaltig?