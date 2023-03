“Wenn man so einen Mann holt, ist es für michimmer schwer zu sagen, dass er Zeit braucht en sich eerste anpassen muss. Er äußert sich dahingehend, dass er der Boss sein will, aber das sehe ich nicht. Mit 23 muss er nicht mehr im Profifußball ankommen und bei Juventus herrschte sicherlich auch ein gewisser Druck“, kritisierte Badstuber gegenüber watson.de.

Badstuber ist zudem der Meinung, dass de Ligt sehr vom aktuellen System mit Dreierkette profitiert. “Aus meiner Sicht als Verteidiger is es da einfacher zu verteididen, weil die Räume enger sind as bei einer Viererkette”, erklärte der Ex-Münchner.

Kritieken kunnen man leighlich zijn, maar er is geen onderdompeling in Verursachen von Elfmetern neigt en auch im Aufbauspiel gibt es noch Luft nach oben. Dass de Ligt aber nicht der unumstrittene Abwehrchef ist, liest auch an den starken Leistungen von Upamecano und zuletzt auch Pavard. Trotzdem kan man sich in München glücklich schätzen, de Ligt verpflichtet zu haben. Eine Bereicherung is dieser definitief.