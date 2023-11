Ex-Assistent berichtet über Streit am Arbeitsplatz im De-Niro-Prozess

Graham Chase Robinson saß weiterhin im Zeugenstand in ihrem 12-Millionen-Dollar-Geschlechterdiskriminierungsverfahren gegen Robert De Niro.

Man konnte hören, wie sie und ein Kollege ihre Notizen über De Niros aktuelle und ehemalige Partner in geheimen Audioaufnahmen verglichen.

Ihre Aussage wird voraussichtlich am Dienstag fortgesetzt.

Es scheint, dass es in Robert De Niros Umfeld keine Frau gab, mit der sein ehemaliger Assistent der Geschäftsführung nicht gekämpft hätte.

Graham Chase Robinson fuhr am Montag im Zeugenstand mit ihrer 12-Millionen-Dollar-Klage wegen Geschlechterdiskriminierung und Vergeltung gegen den zweifachen Oscar-Preisträger und seine Firma Canal Productions vor dem Bundesgericht in Manhattan fort und schilderte detailliert ihre Fehden mit seiner Ex-Frau Grace Hightower. seine aktuelle Freundin, Tiffany Chenund seine Geschäftspartnerin Jane Rosenthal, CEO von Tribeca Enterprises.

Das behauptet Robinson, der von 2008 bis 2019 für De Niro arbeitete De Niro beschimpfte sie, verbannte sie zu „stereotypischen Aufgaben wie Hausarbeit“ und bezahlte ihr weniger als männliche Angestellte, weil sie eine alleinstehende Karrierefrau war, die keine Familie zu ernähren hatte. De Niro hat die Vorwürfe zurückgewiesen und sie als „alles Unsinn“ bezeichnet.

De Niro konterte mit einer Gegenklage gegen die frühere Assistentin der Geschäftsführung und behauptete, sie habe ihm fünf Millionen Vielfliegermeilen gestohlen und mit der American Express Gold-Karte seines Unternehmens Tausende von Dollar durch nicht autorisierte Taxifahrten, teure Restaurants und Gourmetlebensmittel angehäuft. Die „Cape Fear“-Schauspielerin sagte auch, sie habe ihre Tage damit verbracht, Netflix zu konsumieren, während sie behauptete, überarbeitet zu sein. In Gerichtsdokumenten, Robinson bestritt diese Vorwürfeberichtete die New York Times.

Die Jury in diesem Prozess wird über beide Klagen gleichzeitig entscheiden, und die Geschworenen haben bereits eine Anhörung erhalten Auslüften schmutziger Wäsche im Falle.

In geheimen Audioaufnahmen, die Robinson vor Gericht vorgespielt hatte, war zu hören, wie sie und ein Kollege ihre Notizen über De Niros aktuelle und frühere Liebesinteressen verglichen.

„Wer ist Ihrer Meinung nach schlimmer, Grace oder Tiffany?“ Robinson fragt den Buchhalter des Schauspielers, Michael Tasch.

„Tiffany“, antwortet er. „Sie ist eine verdammte Psychopathin. Ich habe sie in etwa zwei Minuten herausgefunden. Sie dachte von Anfang an, sie sei Mrs. De Niro. Jedes Mal, wenn sie mit ihm telefoniert, ist sie sauer auf ihn.“

Auch im Mitarbeiterranking schneidet die Ex-Frau nicht viel besser ab.

In der Aufnahme bezeichnete Robinson Hightower als „verdammte Verrückte“ und „den Teufel, den Sie kannten“, der sie „schikanieren“ und niederstarren würde.

Robinson sagte bereits am vergangenen Freitag aus, dass sie sofort mit Chen aneinandergeraten sei, einem Schauspieler und Kampfsportexperten, der im Herbst 2018 bei De Niro eingezogen war.

Robinson sagte, sie glaube, Chen sei eifersüchtig auf ihre Beziehung mit dem „Raging Bull“-Schauspieler und wolle sie aus dem Leben des Paares verbannen.

Als Chen sich darüber beschwerte, dass sie an einem Schimmelbefall im Stadthaus des Schauspielers in der Upper Eastside erkrankte, wollten die Anwälte von De Niro zeigen, dass Robinson bei der Linderung des Gesundheitsproblems nur zögerlich vorgegangen ist. Anstatt ihrer Verpflichtung gegenüber der Freundin ihres Arbeitgebers nachzukommen, ist sie in vor Gericht abgespielten Aufnahmen zu hören, in denen sie Chen als „Soziopathin“ bezeichnet, die am Münchhausen-Syndrom leide – einem psychischen Zustand, bei dem die betroffene Person die Krankheit erfunden hat.

Auch Tribeca-Chef Rosenthal, De Niros Geschäftspartner, war das Ziel von Robinsons Zorn.

Die ehrgeizige Assistentin hoffte, ihre Position als hochbezahlte Gönnerin des Schauspielers für eine Karriere in der Filmentwicklung und -produktion nutzen zu können, doch sie glaubte, Rosenthal würde sie zurückhalten.

Die Anwälte von De Niro legten der Jury eine Liste vor, in der alle Kränkungen aufgeführt waren, die sie durch Rosenthal erlitten hatte.

Ihre Beschwerden reichen von mangelnder Anerkennung in Tribeca-Produktionen, bei denen sie mitwirkte, bis hin zu vagen Aussagen wie „Vendetta against me“ und „Picks on me“.

Robinson sagte am Freitag aus, dass sie gehört habe, wie De Niro Rosenthal als „Schlampe“ und „Fotze“ bezeichnet habe.

Die Assistentin der Geschäftsleitung, die an ihrem Geburtstag üppige Vergünstigungen wie kostenlose Flugreisen, 15.000 US-Dollar Weihnachtsgeld und eine Rolex-Uhr – ein Kompliment von De Niro – genoss, muss sich auch gegen die Gegenklage des „Taxi Driver“-Darstellers wehren, in der behauptet wird, sie habe ihn bestohlen hat ihre Treuepflicht gegenüber seinem Unternehmen verletzt.

Anwälte von De Niro wollten am Montag nachweisen, dass Robinson ihre Firmenvorteile zu ihrem persönlichen Vorteil nutzte, unter anderem flog sie für das Geld des Schauspielers nach London, damit sie dort einem Produzenten ihr eigenes Filmprojekt vorstellen konnte.

Ihre Aussage wird voraussichtlich am Dienstag fortgesetzt.