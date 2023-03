De voormalige luchtlandingsinfanterist pleitte schuldig aan pogingen om leden van zijn eenheid te doden bij een “jihadistische” aanval

Een federale rechter in New York heeft een voormalig soldaat van het Amerikaanse leger veroordeeld tot 45 jaar gevangenisstraf wegens het plannen van een terroristische aanslag op zijn luchtlandingsinfanterie-eenheid terwijl deze werd ingezet in Türkiye.

Ethan Phelan Melzer, ook bekend als Etil Reggad, werd vrijdag veroordeeld nadat hij schuldig had gepleit aan een poging tot moord op Amerikaanse militairen, het verlenen van materiële steun aan terroristen en het illegaal openbaar maken van informatie over de nationale defensie. De 24-jarige inwoner van Louisville, Kentucky deelde gevoelige informatie over zijn eenheid met een Al-Qaeda-lid en een neonazistische groep genaamd Order of the Nine Angeles (O9A), aldus aanklagers.

“Melzer heeft zijn medesoldaten en zijn land verraden”, zei Robert Wells, adjunct-directeur van de afdeling terrorismebestrijding van de FBI. “Amerikanen die hun land in het buitenland dienen, zouden nooit bang moeten zijn voor een terroristische aanslag vanuit hun eigen gelederen, en het vonnis van vandaag houdt hem verantwoordelijk voor zijn dodelijke plan om de dappere mannen en vrouwen van de strijdkrachten die ons land beschermen aan te vallen.”









Aanklagers zeiden dat Melzer het Amerikaanse leger infiltreerde in dienst van het Britse O9A en van plan was zijn medesoldaten in een zorgvuldig uitgestippelde hinderlaag te lokken. “jihadistische aanval.” O9A moedigt zijn volgelingen aan om zich aan te sluiten bij westerse legers om ze te helpen vernietigen, en bewondert islamitische jihadisten zoals voormalig Al-Qaeda-leider Osama bin Laden.

Melzer kwam rond 2018 bij het Amerikaanse leger en werd in oktober 2019 uitgezonden naar Italië. Ergens rond mei 2020 kreeg hij te horen dat hij werd overgeplaatst naar een eenheid die naar Türkiye zou gaan om te helpen bij de bewaking van een geïsoleerde en gevoelige militaire installatie, aldus aanklagers. Als onderdeel van zijn training tijdens de aanloop naar zijn nieuwe inzet, leerde hij details over het doel, de indeling en de veiligheid van de Turkse basis.

Toen hij het belang van de missie van zijn eenheid hoorde, begon Melzer naar verluidt versleutelde berichten te gebruiken om informatie te delen met jihadisten en leden van O9A, met name een subgroep genaamd de ‘Verkrachting Waffen Divisie’. Hij pleitte voor een aanval die dat wel zou doen “in wezen kreupel” de brandweerteams van zijn eenheid, zeiden aanklagers, en beloofden real-time foto’s te verstrekken van de basis en de frequentie en het kanaal van radiocommunicatie van het Amerikaanse leger.

“Melzer probeerde verraderlijk de soldaten aan te vallen die hij moest beschermen,” zei de Amerikaanse advocaat Damian Williams. Hij voegde eraan toe dat het vonnis van vrijdag duidelijk maakt dat de Amerikaanse autoriteiten “Zal onvermoeibaar werken om verraders als Melzer voor het gerecht te brengen en de veiligheid en integriteit van onze strijdkrachten te beschermen.”