Ex-Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger overleden | tagesschau.de

De voormalige Amerikaanse minister van Außen Kissinger bestaat honderd jaar. De in Duitsland geboren Friedensnobelpreisträger voerde de Amerikaanse politiek in de jaren zeventig onder de presidenten Nixon en Ford die gescheiden waren.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger is tot. De voormalige Friedensnobelpreisträger en diplomaat zijn werkzaam bij Mittwoch im Alter von 100 Jahren in Seinem Haus in Connecticut, teilte Kissinger Associates mit.

Als bewaker en vice-minister van de Amerikaanse presidenten Richard Nixon en Gerald Ford, de leiders van de Amerikaanse presidentiële politiek. De belangen van de in Duitsland geboren Joodse strijders in hun diplomatieke missies in China, hun militaire betrekkingen tussen de VS en de Sovjet-Unie, hun communicatie met Israël en de Nachbarn van hun Arabieren en hun Parijse vrienden in Noord-Vietnam.

Geboren in Duitsland

Heinz Alfred Kissinger werd op 27 mei 1923 geboren in een Frans gezin in een joods gezin, zijn vader was een leerling aan het gymnasium als leraar. 1938 met signaalgever Familie uit Nazi-Duitsland. Die Kissingers waren erg gelukkig in Manhattan, inclusief Heinz Henry.

Na een carrière in de politieke wetenschap in 1968 onder leiding van de Republikeinen Nixon, zouden zij presidenten zijn van de nationale veiligheidsautoriteiten in het Witte Huis en de vader van de minister van de VS.

Friedensnobelpreis voor Beitrag zum Friedensvertrag met Vietnam

Kissinger wil een leider zijn in de toekomst van een oplossing voor het conflict in een toekomstige ‘shuttle-diplomatie’. Ook in de Verenigde Staten en China waren er al te geheime kanalen aanwezig.

Dit is hoe Kissinger de gesprekken op gang bracht over het Verdrag van Parijs in januari 1973 van de Verenigde Staten van Amerika, vanuit hun opferreichen en de kosten van Vietnam in het daglicht. Twee jaar doorgebracht in Saigon en de communistische Vietcong. Voor de Waffenstillstandsachkommen in Nordvietnam ontving Kissinger de Friedensnobelpreis.

Vielkritisierter Vorkämpfer der Realpolitik

Ook voor de entspannungskurs gegenüber vestigde de Sovjet-Unie zich in Kissinger ein. Ik ben een Watergate-Skandal als een rivaal voor een politieke strijd onder Nixon die de Einfluss Kissingers berooft.

Het is waar dat als verdediger van de echte politiek, als het centrum van de diplomatie pragmatisch is, er in de toekomst oplossingen en oplossingen zullen zijn, en dat er ideale oplossingen zullen worden gevormd. Ook de sprekers zijn welkom, waarbij hun Amerikaanse klanten geïnteresseerd zijn. Kritiek levert een scharnier op aan de machtspolitieke diplomatie voor, demokratische wertenzwiderlaufe. Auch seine Unterstützung anticommunistische Diktaturen, voor iedereen in Latijns-Amerika, bracht ihm viel Kritik ein.

Kissinger is momenteel actief

Ford zei dat Kissinger een „Super Minister“ was, die ook verantwoordelijk was voor zijn Schärfe en Self-Advocacy, die de kritiek ook omschreef als Paranoia en Egoïsme. Ford zei: „Henry had geen Fehler in eigen handen.“

Kissinger werd geboren na 100. Actief, na een sitzungen in het witte huis, veröffentlichte in een boek over de vluchtstijl en vertelde een senaat over de kernwapens in Noord-Korea in het oosten. In juli 2023 werd ik enorm geschokt door de Chinese president Xi Jinping.