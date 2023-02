Voormalig Newcastle-spits Nile Ranger heeft fans boos gemaakt door te proberen Carabao Cup-finaletickets op Instagram te geselen.

The Magpies staan ​​zondagmiddag op Wembley tegenover Manchester United.

Getty Nile Ranger heeft tijd doorgebracht in de gevangenis

De kant van Eddie Howe streeft ernaar om hun eerste stuk groot zilverwerk in handen te krijgen sinds 1955, toen ze Manchester City met 3-1 versloegen in de FA Cup.

Mochten ze de overwinning tegen de ploeg van Erik ten Hag veiligstellen, dan zou dat een einde maken aan maar liefst 68 jaar pijn.

Veel fans zijn wanhopig op zoek naar kaartjes en zijn woedend nadat Ranger besloot om meer dan 100 kaartjes voor het historische evenement op sociale media te verkopen.

De 31-jarige schreef op Instagram: “Tickets beschikbaar Carabao cup’ en ‘ALLEEN ERNSTIG’.

De prijzen werden vervolgens vermeld door de free agent, die niet verscheen voor zijn laatste club, Boreham Wood.

“Man United stopt £ 1150 ′ en ‘Newcastle stopt £ 2150′”, luidde het.

Ranger, die 62 keer voor Newcastle speelde, hield vol dat dergelijke vergoedingen ‘marktprijzen’ waren en hij wilde alleen horen van mensen die ‘serieus’ waren.

Het maakte Geordie-supporters boos, met een gezegde: “Normaal gesproken zou ik zoiets nooit doen, maar ik heb Nile Ranger rechtstreeks gemeld bij Club Wembley.

“Het is walgelijk om te zien dat een voormalige speler van Newcastle United met een geschiedenis van online bankfraude probeert te profiteren van de fans.”

Een ander merkte op: “Areet @NilePowerRanger. NUFC gaf je een kans – die je verknalde – in het voetbal. Waarom jaag je hun fans weg? Is dit een reden om te boe? En hoe heb je in de eerste plaats zoveel kaartjes? Je zou daar legitiem zijn, maar je had meer arrestaties dan hersencellen.

Terwijl een derde fan toevoegde: “Stel je voor dat je probeert de mensen uit te melken die zuurverdiende geld hebben betaald om jou te zien spelen. Afschuwelijk persoon!”

In februari 2015 heeft Ranger Diane Bloss voor £ 2.090 opgelicht door geld van haar rekening te halen en acht maanden in de gevangenis gezeten, en werd 10 weken later vrijgelaten wegens goed gedrag.

De aanvaller speelde sinds zijn vertrek bij Newcastle voor verschillende teams, waaronder Barnsley, Sheffield Wednesday en Swindon Town en Southend.