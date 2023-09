Menschen lieben alles, was anders ist – solange es ihre eigene Normalität nicht stört. In Namibia wurde eine makellose Giraffe gesichtet.

Wir sind alle Individuen! ruft das begeisterte Publikum im Kultfilm „Das Leben des Brian“ in perfekter Harmonie. Die absurde Szene bringt den menschlichen Wunsch nach Einzigartigkeit und den gleichzeitigen Herdeninstinkt auf den Punkt. Jeder Modetrend funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Eine ganze Branche lebt davon, Individualität zu versprechen und Konformität zu schaffen.

In Namibia wurde jetzt ein wirklich einzigartiges Individuum gesichtet: eine makellose Giraffe. Die größten Tiere der Welt haben normalerweise ein charakteristisches Flecken- oder Netzmuster, das von hell bis dunkelbraun reicht. Das namibische Giraffenjunge hingegen ist schlicht beige.

Bei einer Kuh würde man nach interessanter gemusterten Exemplaren Ausschau halten, doch bei den Giraffen, die meist deutlich attraktiver gezeichnet sind, ist es das triste, einfarbige Tier, das weltweit für Schlagzeilen sorgt. Menschen lieben alles, was anders ist – solange es die eigene Normalität als Nachbar nicht stört.

Noch nie zuvor war eine freilebende, makellose Giraffe bekannt. Solche Tiere wurden nur dreimal in Zoos registriert, zuletzt vor einem Monat im Brights Zoo in Tennessee.

Es gibt weniger Giraffen als Oldenburger

Ironischerweise fehlt dem auffälligen Jungtier das wichtigste individuelle Merkmal aller Giraffen: Die Markierungen sind so einzigartig wie ein menschlicher Fingerabdruck. Mit ihrer Hilfe sind präzise Bevölkerungsschätzungen möglich. Ihre Ergebnisse sind jedoch deprimierend – Giraffen gehören zu den stark gefährdeten Arten. Die Giraffe Conservation Foundation, die sich für ihren Schutz einsetzt, stellt fast beleidigend fest, dass auf jede heute lebende Giraffe vier afrikanische Elefanten kommen, die viel eher als bedroht wahrgenommen werden.

Insgesamt leben noch 117.000 Giraffen in Afrika, sodass die Gesamtpopulation eines der berühmtesten Tiere der Welt weitaus geringer ist als die Population Oldenburgs, und das ist so traurig, wie es klingt. Noch trauriger, denn neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Tiere in vier Arten und weitere Unterarten unterteilt sind, die daher jeweils um ein Vielfaches stärker gefährdet sind. Das makellose Tier aus Namibia ist eine angolanische Giraffe, die im Südwesten Afrikas vorkommt.

Wir wissen nicht, warum es keine Flecken hat. Allerdings kommt es bei vielen Tierarten hin und wieder zu solchen Markierungsanomalien.

Schlecht für den Einzelnen, gut für die Bevölkerung

Wahre Individualität spiegelt sich in der genetischen Vielfalt innerhalb einer Art wider und führt immer zu außergewöhnlichen Exemplaren. In den meisten Fällen ist dies für das betroffene Tier eher nachteilig. Giraffen haben ihre Flecken nicht, um den Menschen zu gefallen, sondern weil das Muster in der Savanne Konturen auflöst und so als Tarnung dient.

Die konturlose Giraffe hingegen fällt wie ein bunter Hund auf. Unter natürlichen Umständen hätte sie kaum eine Überlebenschance. Übertriebene Individualität ist schlecht für den Einzelnen – aber gut für die Bevölkerung. Denn genau diese Variabilität ist das Überlebensrezept der Evolution.

Wenn sich die Umweltbedingungen ändern, könnten eines Tages diejenigen mit marginalen Eigenschaften im Vorteil sein. Um einen weiteren großen Klassiker zu zitieren: In „Per Anhalter durch die Galaxis“ waren es die zuvor verspotteten und ins All gejagten Telefonhörer-Desinfektionsgeräte, die das Aussterben ihres Volkes auf ihrem Heimatplaneten hätten verhindern können. Man weiß nie, wozu bestimmte Eigenschaften in Zukunft gut sein werden. Auch das ist Teil der Magie der Vielfalt.