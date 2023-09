Evika Siliņa, Mitglied der Mitte-Rechts-Partei Neue Einheit, ist die neue Premierministerin Lettlands.

Das Parlament des Landes stimmte am Freitag mit 53 zu 39 Stimmen für die neue Regierung unter Siliņa, nachdem der frühere Premierminister Krišjānis Kariņš letzten Monat überraschend zurückgetreten war.

Die neue Regierung, die 52 von 100 Sitzen im Parlament kontrollieren wird, wird aus einer Dreiparteienkoalition zwischen Siliņas Partei Neue Einheit (JV), der Grünen- und Bauernunion (ZZS) und den sozialdemokratischen Progressiven bestehen ( PROFI).

Der scheidende Premierminister Kariņš bleibt in der Regierung und übernimmt die Rolle des Außenministers.

„Ich glaube an Lettland und das Potenzial unseres Volkes“ Siliņa sagte auf X (ehemals Twitter) kurz nach Erhalt des Vertrauensvotums. „Vielen Dank an die Saeima für ihr Vertrauen in das von mir geführte Ministerkabinett! Zeit für Betonarbeiten!“

Kariņšs Partei Neue Einheit gewann die Wahlen im Oktober 2022 und bildete eine Koalition mit der konservativen Nationalen Allianz und der Vereinigten Liste, die 54 Sitze im Parlament kontrolliert. Die Koalition war weniger als ein Jahr an der Macht, bevor sie zusammenbrach.

Im August trat Kariņš als Premierminister zurück, nachdem seine Regierung wegen einer geplanten Kabinettsumbildung und Versuchen, die Koalition zu erweitern, auseinanderfiel.

Kurz darauf war Siliņa, ein Mitglied der Partei von Kariņš, anwesend angetippt für die Rolle des Premierministers. Siliņa, eine ehemalige Anwältin und Sozialministerin, ist nach Laimdota Straujuma in den Jahren 2014 und 2016 die zweite Frau, die lettische Premierministerin wird.

Kariņš gratulierte Siliņa am Freitag.

„Lettland muss seinen Entwicklungspfad fortsetzen, stärker, wohlhabender und in der Welt sichtbarer werden – ich bin sicher, dass wir unter der Führung von (Evika Siliņa) Erfolg haben werden“, sagte Kariņš.

Glückwünsche kamen aus ganz Europa. Das sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sie freute sich zur Zusammenarbeit mit Silina „für Lettland und für Europa“.

Der ukrainische Premierminister Denys Shmyhal gratulierte auch Siliņa zu ihrer neuen Rolle und sagte, er freue sich auf „unsere weitere Zusammenarbeit, um einen entscheidenden Sieg über den (russischen) Aggressor zu erringen“ und die Partnerschaften zwischen der Ukraine und Lettland auszubauen.