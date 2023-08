Ein Blick auf eine EVgo-Ladestation am 28. Juli 2023 in Corte Madera, Kalifornien.

Der Betreiber des Ladenetzes für Elektrofahrzeuge, EVgo, meldete am Mittwoch einen Umsatz für das zweite Quartal, der die Erwartungen der Wall Street übertraf und einen geringeren Verlust als erwartet verbuchte, da mehr Fahrer von Elektrofahrzeugen sein Netzwerk nutzten und die Einnahmen aus seiner Handelsmarke eXtend boomten.

EVgo erhöhte auch seine Prognose für das Gesamtjahr. Nach dem Bericht stiegen die Aktien im nachbörslichen Handel um etwa 8 %.

Hier sind die wichtigsten Zahlen aus dem Bericht von EVgo für das zweite Quartal im Vergleich zu den von Refinitiv gemeldeten Konsensschätzungen der Wall-Street-Analysten:

Verlust pro Aktie: 8 Cent gegenüber 27 Cent erwartet.

8 Cent gegenüber 27 Cent erwartet. Einnahmen: 50,6 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 29,6 Millionen US-Dollar.

Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 21,5 Millionen US-Dollar oder 8 Cent pro Aktie. Vor einem Jahr meldete EVgo einen Gewinn von 17 Millionen US-Dollar oder 6 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 9,1 Millionen US-Dollar.

„Wir freuen uns, berichten zu können, dass sich das Wachstum des Netzwerkdurchsatzes von EVgo beschleunigt, was die Hebelwirkung unseres Geschäfts- und Finanzmodells zeigt, während sich der Automobilsektor schnell elektrifiziert“, sagte CEO Cathy Zoi in einer Erklärung.

Der „Netzwerkdurchsatz“ von EVgo ist ein Maß für die Gesamtstrommenge, die seinen Ladekunden bereitgestellt wird. Diese Zahl stieg im Jahresvergleich um 147 % auf 24,9 Gigawattstunden im zweiten Quartal und im Durchschnitt um etwa 30 % pro einzelner Ladestation.

Der erhöhte Durchsatz sei das Ergebnis von mehr Elektrofahrzeugen auf der Straße, leistungsstärkeren Elektrofahrzeugbatterien, die zum Laden mehr Strom benötigen, und einer stärkeren Nutzung der Ladegeräte von EVgo, so das Unternehmen.

EVgo verzeichnete auch ein deutliches Wachstum in seiner „eXtend“-Einheit, die Ladegeräte für Geschäftskunden unter deren Eigenmarken bereitstellt und verwaltet. Der Umsatz von eXtend belief sich im zweiten Quartal auf rund 33,3 Millionen US-Dollar oder fast 66 % des Gesamtumsatzes von EVgo in diesem Zeitraum.

General Motors, der Raststättenbetreiber Pilot und der Bankenriese Chase gehören zu den Unternehmen, die sich für das eXtend-Programm angemeldet haben.

Zum 30. Juni waren bei EVgo etwa 3.200 Schnellladestationen in Betrieb oder im Bau, gegenüber etwa 3.100 am Ende des ersten Quartals. Das Unternehmen hat im Berichtszeitraum mehr als 82.000 neue Kundenkonten hinzugefügt, was einer Gesamtzahl von rund 688.000 zum 30. Juni entspricht, was einem Anstieg von 55 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

EVgo erwartet nun für das Gesamtjahr einen Umsatz zwischen 120 und 150 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 105 bis 150 Millionen US-Dollar in der vorherigen Prognose. Das Unternehmen erwartet nun einen bereinigten EBITDA-Verlust zwischen 68 und 78 Millionen US-Dollar, eine engere Spanne als die 60 bis 78 Millionen US-Dollar in seiner früheren Prognose.

EVgo geht weiterhin davon aus, dass zum Jahresende zwischen 3.400 und 4.000 Schnellladestationen in Betrieb oder im Bau sein werden, was gegenüber der früheren Prognose unverändert bleibt.

EVgo gab am Mittwoch separat bekannt, dass Zoi im November aus dem Unternehmen ausscheiden wird. Vorstandsmitglied Badar Khan, ein 25-jähriger Veteran im Energiesektor und ehemaliger Präsident der US-Aktivitäten von National Grid, wird ihr Nachfolger.