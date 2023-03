De kaskraker “Everything Everywhere All at Once” won zondag de Oscar voor beste speelfilm, waarmee een avond van verschillende coups werd afgesloten voor de film, die een favoriet was op weg naar de 95e Academy Awards.

De categorie beste foto werd fel betwist, met de onorthodoxe sciencefictionfilm biopic verslaan “Elvis”psychologisch drama ‘Tar’, actievervolg ‘Top Gun: Maverick’ en Duitsland “Van het westelijk front geen nieuws,” die eerder op de avond nog vier prijzen in de wacht sleepte.

“Bedankt aan de Academie, dit is geschiedenis in de maak”, zei de winnende filmster, Michelle Yeoh, die ook de Oscar voor beste hoofdrolspeelster won.

De ceremonie vond plaats in de schaduw van het evenement van vorig jaar, toen Will Smith het podium betrad en sloeg presentator Chris Rock in het gezicht bij een incident dat wereldwijd de krantenkoppen haalde.

DW rondt de hoogtepunten af ​​van de Academy Awards 2023 in Los Angeles

‘Everything Everywhere All at Once’ won de prijs voor beste film bij de 95e Academy Awards Afbeelding: Chris Pizzello/Invision/AP/Picture Alliance

Michelle Yeoh wint beste actrice met ‘Everything Everywhere All at Once’

Michelle Joehoe, die speelde in Oscar-favoriet “Everything Everywhere All at Once”, won de Oscar voor beste actrice in een hoofdrol. Ze is de eerste Aziatische vrouw die de prijs mee naar huis neemt.

“Voor alle kleine jongens en meisjes die vanavond kijken zoals ik, is dit een baken van hoop en mogelijkheden”, zei Yeoh in een emotionele acceptatietoespraak.

“Dit is het bewijs dat dromen uitkomen.”

Michelle Yeoh en Jamie Lee Curtis wonnen allebei hun eerste Oscars voor hun rol in ‘Everything Everywhere All at Once’ Afbeelding: Kevin Winter/Getty Images

Yeoh werd algemeen beschouwd als een koploper voor wat haar allereerste Oscar-nominatie was.

In de film is Yeoh’s personage Evelyn Wang een Chinese immigrantenwasserette-eigenaar die door alternatieve universums wordt geveegd om het op te nemen tegen een interdimensionale superschurk die toevallig haar eigen dochter is.

Yeoh kreeg haar start in actiefilms in Hong Kong in de jaren negentig, waar ze haar eigen stunts uitvoerde. Ze brak door in Hollywood toen ze in 1997 werd gecast als Bond-girl in “Tomorrow Never Dies”.

“Dames, laat niemand u vertellen dat u ooit over uw hoogtepunt heen bent”, zei de 60-jarige actrice.

Brendan Fraser wint beste acteur met ‘The Whale’

Brendan Fraser, die in de jaren negentig beroemd werd na een decennium in de wildernis van Hollywood, markeerde een grote comeback in zijn carrière door de Oscar voor beste hoofdrolspeler te winnen.

Fraser speelde in ‘The Whale’, waarin hij een morbide zwaarlijvige man portretteerde die opnieuw contact probeert te maken met zijn dochter.

“Ik ben 30 jaar geleden in deze branche begonnen en het viel me niet mee”, zei Fraser zwaar ademend.

“Ik wil u bedanken voor deze erkenning.”

Brendan Fraser won de Oscar voor beste acteur in een hoofdrol Afbeelding: Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images

Duo achter ‘Everything Everywhere All at Once’ wint regie-Oscar

Daniel Kwan en Daniel Scheinert, in de volksmond bekend als de Daniels vanwege hun samenwerking aan “Everything Everywhere All at Once”, wonnen de Academy Award voor beste regie.

“Er zit grootsheid in elke persoon”, zei Kwan toen hij de onderscheiding in ontvangst nam.

“Het maakt niet uit wie we zijn, er zit genialiteit in elke persoon, je moet het gewoon vinden. Bedankt aan de mensen die mijn genialiteit hebben ontgrendeld.”

‘The Daniels’ wonnen gezamenlijk de Academy Award voor beste regisseur Afbeelding: Carlos Barria/REUTERS

Scheinert maakte ook een opmerking ter verdediging van slepen, dat het doelwit is van nieuwe wetten in verschillende Amerikaanse staten.

“Everything Everywhere All at Once” werd genomineerd voor 11 Oscars – de meeste nominaties van de avond. Het sleepte uiteindelijk zeven prijzen in de wacht.

Indiase epos ‘RRR’ wint beste originele song

Het hitnummer “Naatu Naatu” van het Telugu-talige epos “RRR” won de Oscar voor het beste originele nummer.

Een groep dansers voerde eerder op de avond “Naatu Naatu” uit Afbeelding: Kevin Winter/Getty Images

“‘RRR’ moet winnen, trots van elke Indiaan … en heeft me aan de top van de wereld geplaatst”, zong de componist van het lied MM Keeravani op de melodie van “Top of the World” van The Carpenters terwijl hij de prijs in ontvangst nam naast tekstschrijver Chandrabose.



Eerder op de avond brachten de Indiase zangers Rahul Sipligunj en Kaala Bhairava het lied live ten gehore.

De voorstelling bevatte een mix van oude en nieuwe choreografie, maar was nog steeds iets tammer dan sommige uitvoeringen bij vertoningen in India, waarbij in de gangpaden werd gedanst.

Rihanna, Lady Gaga en meer brengen genomineerde nummers

Verschillende van de andere artiesten die waren genomineerd voor het beste originele nummer, gaven ook live optredens tijdens de Academy Awards.

Heet van achteren “Elvis”zong Rihanna ‘Lift Me Up’ uit de film ‘Black Panther: Wakanda Forever’.

Ondertussen zong Lady Gaga ‘Hold My Hand’ uit ‘Top Gun: Maverick’.

“Everything Everywhere All at Once” ondersteunende actrice Stephanie Hsu speelde ook “This Is A Life” samen met David Byrne en de experimentele band Son Lux.

Rihanna zong “Lift Me Up” tijdens de Academy Awards Afbeelding: Carlos Barria/REUTERS

‘All Quiet on the Western Front’ wint beste internationale film

Halverwege de avond won de Duitse productie “All Quiet on the Western Front” de Academy Award voor beste internationale film.

De originele Netflix-film bracht het publiek bijna honderd jaar na de publicatie van het originele boek van Erich Maria Remarque een gruwelijke anti-oorlogsboodschap.

Edward Berger bedankte Fleix Kammerer voor zijn filmdebuut in Van het westelijk front geen nieuws Afbeelding: Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images

De Zwitserse regisseur Edward Berger bedankte ster Felix Kammerer, een Oostenrijkse toneelacteur die zijn filmdebuut maakte in de film.

“Dit was je eerste film en je droeg ons op je schouders alsof het niets was”, zei hij tegen de 27-jarige Oostenrijkse acteur. “Zonder jou zou niemand van ons hier zijn.”

“All Quiet on the Western Front” versloeg de internationale filmgenomineerden “EO” uit Polen, “The Quiet Girl” uit Ierland, “Close” uit België en “Argentina, 1985” uit Argentinië.

De film won ook Oscars voor beste cinematografie, beste productieontwerp en beste originele score.

DW ontmoet de Duitse Oscar-genomineerde regisseur Edward Berger Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

‘Navalny’ wint de prijs voor beste documentaire tijdens de Russische invasie van Oekraïne

Een documentaire over de gevangengenomen Russische oppositieleider Alexei Navalny won de Oscar voor beste documentaire.

‘Navalny’ onderzoekt de vergiftiging die de Kremlin-criticus in 2020 bijna het leven kostte en zijn daaropvolgende detentie bij zijn terugkeer naar Moskou in 2021.

“Mijn man zit alleen in de gevangenis omdat hij de waarheid heeft verteld. Mijn man zit alleen in de gevangenis omdat hij de democratie heeft verdedigd”, zei zijn vrouw, Yulia Navalnaya, tijdens de ceremonie.

“Alexei, ik droom van de dag waarop jij vrij zult zijn en ons land vrij zal zijn. Blijf sterk, mijn liefste.”

Yulia Navalnaya verscheen op het podium naast haar twee kinderen en regisseur Daniel Roher Afbeelding: Kevin Winter/Getty Images

Eerste gongs luiden vroeg in voor ‘Everything Everywhere All At Once’

Twee ondersteunende acteurs in “Everything Everywhere All at Once,” Ke Huy Quan en Jamie Lee Curtis wonnen respectievelijk de Oscars voor beste mannelijke bijrol en beste vrouwelijke bijrol.

Het is de eerste Academy Award-overwinning voor beide acteurs.

“Mijn reis begon op een boot. Ik heb een jaar in een vluchtelingenkamp doorgebracht en op de een of andere manier ben ik hier op het grootste podium van Hollywood beland”, zei Quan.

“Ze zeggen dat dit soort verhalen alleen in films voorkomen. Ik kan niet geloven dat mij dit overkomt. Dit is de Amerikaanse droom.”

Ke Huy Quan kuste zijn Oscar toen hij de prijs voor beste bijrol in ontvangst nam Afbeelding: Carlos Barria/REUTERS

Ondertussen werd Curtis de achtste oudste persoon met de beste vrouwelijke bijrol.

“Mijn moeder (Janet Leigh) en mijn vader (Tony Curtis) zijn allebei genomineerd voor Oscars in verschillende categorieën”, zei Curtis in tranen. “Ik heb net een Oscar gewonnen!”

Oscars openen met donderend viaduct

De grootste nacht van Hollywood begon met een viaduct met een straaljager, een knipoog naar ‘Top Gun: Maverick’.

Aan het begin van de tv-uitzending was een scène te zien waarin prijswinnaar Jimmy Kimmel met Tom Cruise in de cockpit van een straaljager zat, voordat hij eruit werd geworpen en met een parachute in het Dolby Theatre leek te parachuteren.

“Bedankt dat je me hebt uitgenodigd om er deel van uit te maken, vooral dit jaar, toen de wereld eindelijk het huis uit ging om de films te zien waar je zo hard aan hebt gewerkt om ze te maken, zoals je ze bedoeld had – in een theater, ‘ zei Kimmel tijdens zijn openingsmonoloog.

Hij maakte verschillende opmerkingen over de controverse rond de prijzen van vorig jaar: “Als iemand in dit theater op enig moment in de show een gewelddadige daad pleegt, krijg je de Oscar voor beste acteur en mag je een toespraak van 19 minuten houden. .”

‘All Quiet on the Western Front’ toont de ‘gruwelijke relevantie’ van oorlog

Duits epos uit de Eerste Wereldoorlog Van het westelijk front geen nieuws was genomineerd voor negen prijzen, waaronder die voor beste foto, waarmee het dit jaar de sterkste genomineerde van Netflix is.

Claudia Roth, de Duitse minister van Cultuur, vertelde DW in Los Angeles dat zo’n groot aantal nominaties voor de film het resultaat was van zijn “gruwelijke relevantie” in een tijd van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne in Europa.

“Het is een film die me echt dicht bij de grenzen bracht van wat ik kon verdragen”, zei ze.

Duitse Oscars hoopt: minister van Cultuur Claudia Roth in LA Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

“Maar dat is precies waar oorlog over gaat – het is vies, gruwelijk, brutaal, het einde van de mensheid en totaal zinloos.”

zc/msh (AP, AFP, Reuters)