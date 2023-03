De cast van Alles Overal Alles tegelijk heeft een andere dimensie te overwinnen.

Na hun geschiedenismakende avond bij de Academy Awards op 12 maart, Michelle Joehoe, Ke Huy Quan En Stephanie Hu zullen binnenkort weer bij elkaar komen, dit keer op het kleine scherm in de aankomende Disney+ serie Amerikaans geboren Chinees.

En nu hebben we je eerste blik op al het spannende drama dat je te wachten staat.

“Duistere krachten zullen bellen”, zegt Yeoh, winnaar van de beste actrice, die Guanyin speelt in de serie, in de teaser van 12 maart. “Het lot van uw wereld hangt in de weegschaal.”

Hé, klinkt bekend!

Gebaseerd op de gelijknamige graphic novel uit 2006 van Gene Luen Yang, Amerikaans geboren Chinees vertelt het verhaal van Jin Wang (Ben Wang) die, volgens de streamer, “een doorsnee tiener is die zijn sociale leven op de middelbare school jongleert met zijn privéleven. Wanneer hij op de eerste dag van het schooljaar een nieuwe buitenlandse student ontmoet, komen nog meer werelden met elkaar in botsing terwijl Jin ongewild verstrikt raakt in een strijd van Chinese mythologische goden.”

Yeoh’s Guanyin is de tante van Jin – oh, en volgens Verscheidenheidis ze ook bezig ‘haar geheime identiteit als de almachtige boeddhistische bodhisattva van mededogen te behouden’.

Geen zweet.