Everton vs Arsenal Vorhersage, Quoten und Wetttipps

Arsenal hat die Chance, seinen Vorsprung an der Spitze der Premier League-Tabelle auszubauen, da Sean Dyche sich als Trainer von Everton verneigt.

Everton vs Arsenal Vorhersagen

Alle fragten sich, wie Arsenal am vergangenen Wochenende das Duell in der vierten Runde des FA Cup gegen Manchester City angehen würde.

Einige waren der Meinung, Mikel Arteta sollte umfassende Änderungen an seinem Team vornehmen und die Konkurrenz praktisch abschreiben. Andere dachten, er müsse seine stärkste Mannschaft benennen, um Arsenals Titelrivalen in der Premier League zu schlagen.

Am Ende ruhte Arteta eine Handvoll seiner regulären Starter aus, nahm aber Bukayo Saka, Thomas Partey und Granit Xhaka in die XI auf.

Arsenal verlor 0:1, aber sie drückten City bis zum Anschlag und blamierten sich keineswegs. Alles in allem war es nicht das schlechteste Ergebnis für die Gunners.

Arsenal wird seine Aufmerksamkeit nun wieder auf die Premier League richten, wo sie die Chance haben, Druck auf Manchester City auszuüben, bevor letzteres am Sonntag gegen Tottenham Hotspur antritt.

Ein Sieg im Goodison Park würde Arsenal acht Punkte vor dem Titelverteidiger bringen. Es wäre eine weitere Absichtserklärung einer Mannschaft, die praktisch jeder Herausforderung standgehalten hat, der sie sich in dieser Amtszeit gestellt hat.

Everton hat Anfang dieser Woche die Ernennung von Dyche abgeschlossen, und der ehemalige Burnley-Manager sollte das Team rechtzeitig wettbewerbsfähiger machen.

Es wird jedoch für die Toffees schwierig sein, eine zügellose Arsenal-Mannschaft aufzuhalten, die nach einem 17. Sieg der Top-Saison strebt.

Die Dyche-Ära beginnt hier, als Everton versucht, aus den unteren drei herauszukommen, aber dies ist das denkbar schlechteste Spiel für den Ex-Burnley-Chef, mit dem er seine Amtszeit beginnen kann.

Evertons Probleme begannen und endeten nicht mit Frank Lampard. Die Eigentümer und Direktoren sind derzeit das größte Problem im Club, und sie haben den Zorn der meisten Evertonianer auf sich gezogen.

Gleichzeitig kann Lampard nur wenige Beschwerden über den Verlust seines Jobs haben. Er erfüllte seine Aufgabe, indem er Everton in der vergangenen Saison auf dem Laufenden hielt, aber das Team konnte 2022/23 nicht starten.

Everton stieg nach einem 3:0-Sieg über Crystal Palace im Oktober bis auf Platz 12 der Tabelle auf, aber Lampards Mannschaft erlebte dann eine Siegesserie von acht Spielen, die den Manager letztendlich seinen Job kostete.

Dyche erbt ein Team, das in der Gesamtwertung auf dem zweitletzten Platz liegt, obwohl Everton möglicherweise nur einen Sieg davon entfernt ist, die Abstiegszone zu verlassen.

Die Entscheidung, einen erfahrenen Überlebensspezialisten in Dyche zu ernennen, war eine gute Entscheidung, aber es könnte eine Weile dauern, bis der neue Chef das Vertrauen in das Lager wieder aufgebaut hat.

Arsenal könnte Everton weiter demoralisieren, indem es früh die Kontrolle über dieses Spiel übernimmt. Die Gunners haben in dieser Saison elf erste Halbzeiten gewonnen, mehr als jedes andere Team.

Evertons Hauptproblem in dieser Saison war ein Mangel an Schneide im Angriff.

Nur die Wölfe haben weniger Tore erzielt als die Toffees, die in 20 Spielen nur 15 Mal getroffen haben.

Everton hat in acht Spielen kein Tor erzielt. In 90 Prozent ihrer Premier-League-Spiele 2022/23 haben sie ein oder kein Tor erzielt.

Dyche wird seine Arbeit ausgeschnitten haben, um die Dinge umzudrehen. Everton war die einzige Top-Mannschaft, die im Januar-Transferfenster keine Unterzeichnung vorgenommen hat. Nicht nur das, sie verloren auch den gemeinsamen Torschützenkönig Anthony Gordon an Newcastle United.

Wenn Dominic Calvert-Lewin fit bleiben kann, könnte er in dieser Saison Evertons Held sein. Wenn nicht, wird die Last auf Demarai Gray fallen, der Hauptmann von Dyche im Angriff zu sein.

Arsenal hat die zweitbeste Defensivbilanz in der Division, wobei Newcastle das einzige Team ist, das weniger als seine 16 Gegentore kassiert hat.

Die Gunners waren auswärts besonders solide und kassierten in ihren zehn Spielen in gegnerischen Stadien nur sechs Gegentore – die beste Auswärtsbilanz der Liga.

Everton wird am Samstag schnaufen und schnaufen und es könnte Zeiten geben, in denen der Tabellenführer unter Druck gesetzt wird. Aber Arsenal besteht heutzutage aus strengerem Material und Everton mangelt es an Qualität in den vorderen Bereichen.

Es ist schwer vorherzusagen, wer in dieser Saison die Auszeichnung zum Spieler des Jahres von Arsenal gewinnen wird.

In der Defensive waren Aaron Ramsdale, William Saliba und Ben White alle erstklassig. Xhaka und Partey waren im Mittelfeld hervorragend. Vorne werden Gabriel Martinelli und Martin Ödegaard starke Konkurrenten sein.

Aber vielleicht ist der Spitzenkandidat aus heutiger Sicht Saka, der die Auszeichnung am Ende der Kampagnen 2020/21 und 2021/22 gewonnen hat.

Der englische Nationalspieler hat sieben Tore erzielt und sieben Vorlagen gegeben, was bedeutet, dass er im Durchschnitt alle 116 Minuten eine Torbeteiligung erzielt.

Eddie Nketiah erzielte beim letzten Spiel von Arsenal in der Premier League zwei Tore, einen 3:2-Sieg gegen Manchester United, aber Saka war der größte Unterschied zwischen den beiden Mannschaften.

Der 21-Jährige tritt im Elfmeterschießen für Artetas Seite an und sorgt mit einem Einschnitt von der linken Flanke aus dem offenen Spiel für Gefahr.

Everton setzte unter Lampard zeitweise eine Dreierkette ein, aber am Samstag werden sie wahrscheinlich mit einer Vier-Mann-Verteidigung antreten. Die Heimmannschaft muss sicherstellen, dass sie ein wachsames Auge auf Saka hat, aber das ist leichter gesagt als getan.

So sehen Sie Everton gegen Arsenal

Ort: Goodison Park, Liverpool, England.

Goodison Park, Liverpool, England. Datum (und Uhrzeit: Samstag, 4. Februar 2023, 12.30 Uhr.

Samstag, 4. Februar 2023, 12.30 Uhr. Wie zu sehen: BT-Sport 1.

