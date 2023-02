Everton verurteilt Arsenal zur 0:1-Niederlage bei der Rückkehr von Sean Dyche

Arsenal verlor in der Premier League zum zweiten Mal in dieser Saison, als Everton am Samstag in seinem ersten Spiel unter dem neuen Trainer Sean Dyche einen überraschenden 1: 0-Sieg gegen den Tabellenführer erzielte.

Ein paar von Dyches ehemaligen Spielern in Burnley erledigten das Geschäft für ihn in einem lebhaften Goodison Park.

James Tarkowski köpfte in der 60. Minute eine scharfe Ecke von Dwight McNeil an den langen Pfosten und erzielte damit die Krönung einer Leistung der Intensität und des Willens einer Mannschaft, die das Spiel auf dem vorletzten Platz begann.

Während Everton zumindest vorübergehend die Abstiegszone verließ, musste Arsenal zum ersten Mal seit der Niederlage bei Manchester United am 4. September eine Niederlage in der Liga hinnehmen.

Der Zweitplatzierte Manchester City kann mit einem Sieg bei Tottenham am Sonntag den Rückstand auf Arsenal auf zwei Punkte verkürzen, obwohl Arsenal noch ein Spiel in der Hand hätte.

Es wird als eine der schlechtesten Saisonleistungen von Arsenal in die Geschichte eingehen, zu einer Zeit, als das Team von Mikel Arteta in bester Verfassung war, um zum ersten Mal seit 2004 die Liga zu gewinnen.

Everton zeigte unter Dyche eine verbesserte Form und Organisation, Eigenschaften, die er im Laufe der Jahre von seinen gut ausgebildeten Burnley-Teams forderte und die er als wesentlich ansieht, wenn sein neuer Verein seinen 69-jährigen Spitzenstatus bewahren soll.

Everton hatte die besseren Chancen in der ersten Halbzeit, wobei Dominic Calvert-Lewin aus zwei Metern Entfernung nicht genug auf den Ball bekommen konnte, nachdem Amadou Onana auf der linken Seite nach unten gestürmt war und eine Flanke geschickt hatte, bevor Abdoulaye Doucoure von McNeils Flanke weit köpfte.

Bukayo Saka hatte einen schwachen Schuss von der Linie geklärt und Arsenal-Teamkollege Eddie Nketiah feuerte hoch und weit, aber die Gäste wurden oft aus dem Ballbesitz im Mittelfeld gehetzt und hatten Mühe, ihre Fassung zu bewahren.

Tatsächlich kochte die Frustration in der Nachspielzeit über, als Arsenal-Linksverteidiger Oleksandr Zinchenko mit dem Everton-Ersatz Neal Maupay außerhalb des Balls zusammenstieß.

Jorginho, der am Dienstag von Chelsea verpflichtet wurde, wurde bei seinem Arsenal-Debüt in der zweiten Halbzeit eingewechselt, hinterließ aber keinen nennenswerten Eindruck.

