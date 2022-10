Everton-Star Conor Coady freut sich über die Rückkehr von Dominic Calvert-Lewin und zeigt die Reaktion der Umkleidekabine nach seinem Tor gegen Crystal Palace

Conor Coady hat Evertons Teamkollegen Dominic Calvert-Lewin nach dem ersten Saisontor des Stürmers am Samstag gelobt.

Der Toffees-Schütze durchbrach beim jüngsten 3:0-Sieg gegen Crystal Palace im Goodison Park die Sackgasse, als seine Mannschaft auf den 12. Tabellenplatz vorrückte.

Getty Calvert-Lewin erzielte sein erstes Saisontor beim 3:0-Sieg von Everton gegen Crystal Palace

Calvert-Lewin wurde in letzter Zeit von Verletzungen geplagt, wobei der 25-Jährige in der vergangenen Saison nur 17 Spiele in der Premier League bestritt.

Und wegen eines Kniestoßes verpasste er die ersten acht Erstligaspiele dieser Saison.

Boss Frank Lampard war vorsichtig, als er den Spieler wieder in Aktion setzte, da das Ex-Ass von Sheffield United am Wochenende erst sein zweites Spiel der Saison bestritt.

Er zahlte das Vertrauen seines Managers zurück, indem er ihn Neal Maupay vorzog, als er den Fans – und dem englischen Chef Gareth Southgate – zeigte, wozu er fähig ist.

In der Frühstücksshow von talkSPORT drückte Coady seine Freude über seine Rückkehr aus, als er enthüllte, dass die gesamte Everton-Verkleidung nach seinem Tor für ihn schwärmt.

Er sagte: „Sie wissen, was für ein Spieler er ist, sie wissen, was für ein Mensch er ist und was er dem Everton Football Club bringen kann.

Getty Coady ist selbst in ausgezeichneter Form und ein unglaublicher Anführer

„Er ist ein fantastischer Fußballer, er ist eine brillante Person, auch Dom, und was er in die Umkleidekabine bringt, und auch der Charakter, den er mitbringt, ist wirklich, wirklich gut.

„Hören Sie, seit Neal in den Club gekommen ist, hat er sich fantastisch geschlagen.

„Aber ich denke, Dom kommt am Wochenende wieder ins Team und erzielt sein Tor, was für jeden Stürmer enorm war, ich denke, das wissen wir alle.

„Ich denke, sie leben von Toren, sie ernähren sich von Toren, sie wollen nur Tore schießen.

„Sein Tor war also fantastisch, aber ich denke, sein Allround-Spiel – wie er den Ball hochhält …

Getty Der Innenverteidiger von Toffees, Conor Coady, hat seine Freude über die Rückkehr von Calvert-Lewin zum Ausdruck gebracht

„Für mich als Innenverteidiger ist es eine schöne Sache, ihn einfach zu treffen, denn ich bin ehrlich, Sie stehen einige Male unter Druck, wenn Sie gegen Stürmer spielen, die pressen wollen.

„Und wenn du es in ihn fallen lassen kannst, ist es ein wirklich gutes Gefühl, also [he’s] ein fantastischer Mensch.

„Aber wir haben uns alle so für ihn gefreut, weil er mit seinen Verletzungen eine wirklich schwere Zeit durchgemacht hat.

„Also, ihn am Wochenende wiederzusehen und zu schießen, war wirklich, wirklich gut zu sehen.“

Wie wichtig Calvert-Lewin für ihn ist, bemerkte Coady: „[He’s] riesig, und nicht nur für mich, sondern für den Everton Football Club.

„Ich denke, was er im Laufe der Jahre getan hat, die Tore, die er erzielt hat, ich hatte das Glück, mit ihm zu spielen, bevor ich nach England nach Everton kam, und ich weiß, wie viel er bringt.

Getty Calvert-Lewin verpasste die ersten acht Saisonspiele mit einer Knieverletzung

„Ich habe gegen ihn gespielt, seinen Sprung, als Verteidiger, ich weiß nicht, wie du damit umgehst. Die Art und Weise, wie er sich stellt und wie viel von einer Handvoll er ist.

„Also ist es so schwer, als Verteidiger damit umzugehen, aber wir wissen, wie viel er unserem Fußballverein bringt, das haben wir am Wochenende gesehen.

„Wir wissen, wie viel er uns bringen wird und wie wichtig er auch für uns ist.

„Sein Tor am Wochenende, wir haben ihn alle nach dem Spiel fest umarmt, nur um zu sagen, wie viel es uns bedeutet hat, und wir haben gesehen, wie viel es ihm auch bedeutet hat.

„Das Tor war überragend, es zeigte alles, worum es ihm ging – Tempo, Kraft, Ballgewinn zu Beginn, was die Leute wahrscheinlich nicht bemerken.

„Fantastischer Fußballer, aber ein noch besserer Mensch.“