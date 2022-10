Everton 1 – 2 Manchester Utd

Cristiano Ronaldo kam von der Bank und erzielte sein 700. Vereinstor, als Manchester United im Goodison Park mit 2: 1 gegen Everton gewann.

Nachdem Antony den frühen Treffer von Alex Iwobi zunichte gemacht hatte, bot eine Verletzung von Anthony Martial Ronaldo seine Chance in der ersten Halbzeit, und er ließ sie sich nicht entgehen und erzielte vor der Pause sein erstes Saisontor in der Premier League.

Marcus Rashford dachte, er hätte es spät im Spiel geschafft, aber sein Tor wurde wegen eines versehentlichen Handspiels ausgeschlossen. Aber obwohl Everton spät hart auf den Ausgleich drängte, kam es zu nichts, als Manchester United einen verdienten Sieg sicherte.

Das Ergebnis, ein fünfter Premier League-Sieg in sechs Spielen für die Mannschaft von Erik ten Hag, lässt United von seiner Derby-Niederlage wieder auf die Beine kommen und hebt sie auf den fünften Tabellenplatz. Die Mannschaft von Frank Lampard liegt auf dem 12. Platz, ihre Serie von sechs Spielen ohne Niederlage ist zu Ende.

Spielerbewertungen Everton: Pickford (6), Coleman (6), Coady (6), Tarkowski (6), Mykolenko (6), Gueye (5), Iwobi (7), Onana (6), Gordon (5), Maupay (5), Grau (6). Untertitel: McNeil (6), Garner (7), Calvert-Lewin (6), Rondon (n/a). Manchester United: De Gea (6), Dalot (6), Lindelof (6), Martinez (7), Shaw (7), Casemiro (8), Eriksen (6), Antony (7), Fernandes (6), Rashford (6) , Martialisch (6). Untertitel: Ronaldo (8), McTominay (5), Varane (n/a). Spieler des Spiels: Casemiro

Wie Man Utd es bei Everton drehte

Everton hatte den idealen Start genossen. Der formstarke Iwobi rollte den Ball weit außerhalb des Strafraums an David de Gea vorbei und löste damit einen wilden Jubel bei den Heimfans aus. Es war ein weiterer schleppender Start von United, Casemiro war schuld, als er enteignet wurde.

Aber Everton konnte diesen Vorsprung nicht ausbauen und wurde in der Mitte der ersten Halbzeit bestraft, als Antony fachmännisch abschloss, nachdem er von Martial durchgesetzt worden war. Am Ballverlust von Idrissa Gueye waren sie selbst schuld. Es war ein Zeichen für die Zukunft.

Team-Neuigkeiten Es gab nur eine Änderung im Everton-Team, das in Southampton gewann, als Frank Lampard Anthony Gordon zurückrief, als Dwight McNeil Platz machte. Erik ten Hag nahm vier Änderungen an der Mannschaft vor, die von Manchester City geschlagen wurden. Victor Lindelof kam für Raphael Varane, während Casemiro Scott McTominay ersetzte und Luke Shaw Tyrell Malacia vorgezogen wurde. Der andere Schalter war die Rückkehr von Anthony Martial zugunsten von Jadon Sancho.

Es gab eine weitere Warnung, als Casemiro ohne Deckung ins Aus ging. Geben Sie Ronaldo diesen Raum und das Ergebnis ist unvermeidlich. Das geschah, als Iwobi von Casemiro angegriffen wurde und der Brasilianer einen Pass zu Ronaldo einfädelte, der sich von Conor Coady befreite.

Sein niedriger Schuss mit dem linken Fuß schlug Jordan Pickford und das lang ersehnte bahnbrechende Tor war seins. Sein einziges bisheriges Tor in dieser Saison kam vom Elfmeterpunkt in der Europa League. Dieses, sein erstes Tor im Goodison Park, erinnerte an die Qualitäten des alten Ronaldo.

Bild:

Ronaldo ersetzte Anthony Martial für Manchester United gegen Everton





Es war Ronaldos Kopfball, der Rashford für das vorbereitete, was spät die Punkte gesichert zu haben schien, aber der englische Nationalspieler hatte den Ball behandelt, nachdem er von James Tarkowski abgeprallt war, bevor er Pickford umrundete und wegsteckte.

In der Schlussphase hätte Everton beinahe das Beste aus dieser Atempause gemacht, als James Garner De Gea eine gute Parade erzwang und Pickford selbst in der Nachspielzeit fast eine Flanke mit dem Kopf hätte. Aber United hielt durch. Ein weiterer Gewinner für diesen Mann Ronaldo.

FPL-Statistiken: Everton 1-2 Man Utd Ziele Iwobi, Antonius, Ronaldo Assists Kampf, Casemiro Bonuspunkte Ronaldo (3), Iwobi (2), Antony (1)

Der Sieg von Man Utd in Statistiken

Manchester United gewann sein 100. Spiel in der Premier League, nachdem es das erste Tor des Spiels kassiert hatte, die meisten Siege in der Geschichte des Wettbewerbs.

Keine Mannschaft hat 2022 in der Premier League mehr Auswärtstore kassiert als Manchester United (34).

Cristiano Ronaldo erzielte das 700. Vereinstor seiner Karriere, 20 Jahre und 2 Tage nach seinem ersten Tor.

Antony war der erste Spieler von Manchester United, der in jedem seiner ersten drei Auftritte in der Premier League für den Verein ein Tor erzielte.

Was kommt als nächstes?

