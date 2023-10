Das Spiel ist vorbei Evelyn Lozada Und LaVon Lewis.

Der Basketballfrauen star gab kürzlich bekannt, dass sie und der Gründer der Marketingfirma ihre Verlobung beendet haben, nachdem sie sich bei Peacock’s kennengelernt hatten Queens Court.

„Es ging so schnell“, erzählte Evelyn Uns wöchentlich in einem am 19. Oktober veröffentlichten Interview. „Sechs Monate später waren wir verlobt, und ich hatte einfach das Gefühl, ein wenig getrennt zu sein.“

Entfernung hat auch nicht geholfen. Während Evelyn in Los Angeles lebt, lebt LaVon mit seiner Familie in Atlanta.

„Das war eine weitere Sache, die wirklich, wirklich schwierig war“, fuhr sie fort. „Er hat einen Sohn, der, glaube ich, im ersten Jahr der High School ist oder gerade auf die High School geht. Es waren viele bewegliche Aspekte und es begann einfach schwierig zu werden, und ich dachte nur: ‚Ich will nicht.‘ um das nur für die Welt am Laufen zu halten.‘“

Obwohl sich die beiden einig waren, dass die Trennung „das Richtige“ sei, fügte sie hinzu, blieben sie in gutem Einvernehmen: „Ich bin einfach froh, dass wir einfach reif und befreundet sein können.“