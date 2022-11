Evelyn de Rothschild war die Patriarchin der wohl bekanntesten Bankiersfamilie der Welt.

Evelyn de Rothschild hatte acht Zeilen in „Who’s Who“, nicht mehr. Das mag auf den ersten Blick nicht viel erscheinen, aber bei einem solchen Namen waren lange Erklärungen nicht nötig.

Vermutlich Ende des 16. Jahrhunderts nannten sich die ersten Frankfurter Rothschild – nach dem roten Schild, das einst an einem Haus in der Judengasse hing. Daraus entstand die berühmteste Bankiersfamilie der Welt. Die britische Bankerin Evelyn Robert Adrian de Rothschild ist im Alter von 91 Jahren nach kurzer Krankheit in London gestorben, wie sein Büro am Dienstag mitteilte. Er wird von seiner dritten Frau, Lynn, und drei Kindern und zwei Stiefsöhnen überlebt.

Geboren in einer der wohlhabendsten Bankiersfamilien

1931 in eine der wohlhabendsten Bankiersfamilien hineingeboren, genoss Rothschild als junger Mann das Leben in vollen Zügen: Polo, Pferde- und Autorennen, Partys. Bis dahin hatte er mit der Harrow Private School und der University of Cambridge nicht nur die klassische Erziehung der britischen Oberschicht hinter sich, sondern war auch einer der begehrtesten Junggesellen Englands.

Mit 26 Jahren trat er in das Familienunternehmen NM Rothschild & Sons ein und war ab 1976 Vorstandsvorsitzender der Bank mit mehreren tausend Mitarbeitern in rund 40 Ländern. Die Londoner Filiale ist die traditionsreichste der Banken der verschiedenen Rothschild-Filialen. Es war das einzige, das es schaffte, zwei Jahrhunderte europäischer Geschichte ununterbrochen zu überleben.

Evelyn Rothschild war etwa ein Vierteljahrhundert lang das Oberhaupt der Dynastie, die ihr Geld mit wohlhabenden Privatkunden und dem Investmentbanking verdiente. Die erste Ehe schloss er 1966, die zweite, aus der zwei Söhne und eine Tochter hervorgingen, 1973. Im Jahr 2000 heiratete er zum dritten Mal die amerikanische Unternehmerin und enge Freundin von Hillary Clinton, Lynn Forester. Sie brachte zwei Kinder in die Ehe.

Unter Rothschilds Führung spezialisierte sich das Unternehmen auf das lukrative Beratungsgeschäft bei Börsengängen, Übernahmen und Fusionen sowie der Privatisierung von Staatsunternehmen. Rothschild war an der Privatisierung der britischen Strom- und Wasserwirtschaft ebenso beteiligt wie an der Übernahme der D2 Mannesmann-Gruppe durch Vodafone oder anderen Milliardendeals von deutschen Unternehmen wie Henkel, Eon oder Wella.

1989 zum Ritter geschlagen

1989 wurde der Bankier von Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen und durfte sich fortan Sir Evelyn nennen. Erst im Alter zog er sich aus dem operativen Geschäft zurück – nicht ohne deutlich zu machen, dass er weiter mitreden will. „Ich gehe nicht in den Ruhestand“, sagte er in einem seltenen Interview. „Wenn du mich brauchst, bin ich bereit. Es kann immer wieder Situationen auf der Welt geben, in denen man wieder gefragt wird.“

Der Geschäftsmann engagierte sich auch für wohltätige Zwecke. 1967 gründete er die Eranda Rothschild Foundation, die mehr als 73 Millionen Pfund (83,7 Millionen Euro) für medizinische Forschung, Bildung und Kunst bereitstellte. Lange Zeit war er auch Vorsitzender der Wochenzeitung The Economist.

Gelegentlich veröffentlichte Rothschild im Ruhestand seine Ansichten über Wirtschaft und Bankethik in der Online-Zeitung Huffington Post. Der britischen Zeitung „Daily Telegraph“ sagte er einmal, was ihn am meisten umtreibe, sei „der große Unterschied zwischen den Besitzenden und den Besitzlosen“ und das Thema „Impact Investment“ – Investitionen mit dem Ziel, zusätzlich messbare soziale und ökologische Ergebnisse zu erzielen um finanzielle Renditen zu erzielen. Doch der leidenschaftliche Kunstsammler hielt sich meist an die alte Bankiersregel, dass Diskretion das Wichtigste ist.