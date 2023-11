Evelyn Burdecki was in het geheim verdwaald in Markus Lanz

Evelyn Burdecki vertelde ons dat ze in augustus een lange tijd bij Markus Lanz heeft doorgebracht. Ihr gefilelen onder de seine grijze haren.

Evelyn Burdecki (35) is in de prijzen gevallen en verrät, in Welchen TV-Star siebt war: Die Ehre hatte kein Geringerer als Moderator Markus Lanz (54).

Evelyn Burdecki en Markus Lanz „echt heet“

Anlässlich der letzten „Wetten, dass..?“ In de show, die op 25 november werd uitgezonden, waren sterren van „bild.de“ na Geheimnissen fragmenten te zien – samen met het motto: „wetten, dat is het“, is dat niet het geval. Evelyn überrascht mit ihrer Beichte: „Wetten, dass Sie noch nicht wussten, dass ich mal in Markus Lanz verliebt war?“

Zwischen Burdecki en Lanz liggen een paar jaar anders – wie is hun nieuwe „Crush“? Burdecki toont liefde voor de toekomstige echtgenoten, dus je kunt zien: „Ik hou ook van de moeder. Dat is wie Rotwein: je älter, desto besser – ich stehe auf grey Haare“, alsjeblieft.