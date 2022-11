Evander Kane: Eishockeystar „stabil“, nachdem der Gegner versehentlich über sein Handgelenk gelaufen ist

CNN





Der Stürmer der Edmonton Oilers, Evander Kane, wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er sich beim Sieg seines Teams gegen die Tampa Bay Lightning am Dienstag einen tiefen Schnitt am linken Handgelenk zugezogen hatte.

Der 31-Jährige zog sich die Verletzung im zweiten Drittel zu, nachdem er bei einem Zusammenprall aufs Eis gestürzt war. In dem daraus resultierenden Kampf um den Puck lief der Gegner Pat Maroon versehentlich über Kanes Handgelenk und es bildete sich sofort eine Blutlache auf dem Eis.

Ein sichtlich besorgter Kane stand sofort auf und eilte zum medizinischen Personal, das sein Handgelenk hielt. Später wurde er ins Krankenhaus eingeliefert.

„Nachdem Evander Kane zu Beginn der zweiten Halbzeit eine Handgelenksverletzung erlitten hat, ist er stabil und wurde später am Abend für einen Eingriff ins Krankenhaus gebracht“, so die Oilers sagte auf Twitter kurz nach dem Vorfall.

Die Oilers errangen in der Amalie Arena in Florida einen hart erkämpften Sieg, aber die Gedanken des Teams waren nach dem Spiel bei Kane.

„In erster Linie jeder in unserem Team, jeder in unserer Organisation […] denken an Evander Kane“, Oilers-Trainer Jay Woodcroft sagte Reportern.

„Wenn so ein Unfall auf dem Eis passiert, ist das unser erster Gedanke. Es macht nie Spaß, einen Ihrer Teamkollegen in einer solchen Position zu sehen.

„Herzlichen Dank an das großartige medizinische Personal, das wir in unserer Organisation haben, und an die Leute hier in der Arena, die schnell reagierten und sicherstellten, dass es ihm gut geht.

“Die Nachricht, die ich bisher erhalten habe, und sie ist sehr begrenzt, ist, dass er an einem guten Ort ist und gut versorgt wird.”

Spieler, die Kane nahe standen, wirkten schockiert über die Verletzung und viele winkten dem medizinischen Personal, ihm zu Hilfe zu eilen.

„Das medizinische Personal war fantastisch und hat ihm sofort die Hilfe zukommen lassen, die er brauchte, dafür sind wir sehr dankbar“, sagte Torhüter Jack Campbell gegenüber Reportern.

Laut NHL.com unterzeichnete Kane Anfang dieses Jahres einen Vierjahresvertrag im Wert von 20,5 Millionen US-Dollar. Er hat derzeit fünf Tore und acht Vorlagen in 13 Spielen in dieser Saison.