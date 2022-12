Evan Gottliebs 30 Punkte führen Sandwich an Morris – Shaw Local vorbei

Sandwich 49, Morris 33

Evan Gottlieb erzielte 30 Punkte und Austin Marks fügte 14 für Sandwich hinzu (5-2, 2-0).

„Heute Abend war ein großartiger Mannschaftssieg“, sagte Sandwich-Trainer Kevin Kozan. „Wir hatten heute Abend Jungs, die stark aufgestiegen sind, Evan Gottlieb, der 30 für uns hatte, aber das Wichtigste ist, dass wir runtergekommen sind und auf der Hut waren. In der Defensive haben wir sechs Ladungen genommen, was eine großartige Möglichkeit ist, das Momentum beizubehalten. Ich war stolz darauf, wie wir uns heute verhalten und als Team gespielt haben. Wir sind stolz auf sie, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns. Die Art und Weise, wie sich die Jungs in die Kultur eingelebt haben, ist fantastisch.“

Newark 75, LaMoille 34

Jake Kruser hatte 19 Punkte, vier Rebounds und zwei Assists, Joe Martin 11 Punkte, sieben Rebounds und drei Steals und Lance Pasakarnis 11 Punkte und drei Assists für Newark.

Plano 58, Rochelle 40

AJ Johnson erzielte 20 Punkte und Davione Stamps fügte 14 für Plano hinzu (2-5, 1-1). Sam Sifuentes hatte 10 Rebounds.

West Aurora 68, Oswego 62

MÄDCHEN-BASKETBALL

Yorkville 63, Oswego East 43

Alex Stewart erzielte 22 Punkte und Kenzie Sweeney sieben, und 12 verschiedene Füchse erreichten die Wertungssäule, als Yorkville (3-4, 1-2) sich von einer harten Woche letzte Woche erholte.

„Die Mädchen haben großartige Arbeit geleistet, indem sie eine solide Abwehr gespielt und Oswego East aus ihrem Tempo gedrängt haben“, sagte Yorkville-Trainer Kim Wensits.

Cami Phillips erzielte 13 Punkte und Caley Layman fügte acht für Oswego East hinzu.

Nazareth 69, Oswego East 40 (Ergebnis vom Montag)

Maggie Lewandowski erzielte 15 Punkte und Cami Phillips 10 für Oswego East.

MÄDCHEN BOWLING

Oswego (Ergebnis vom Samstag)

Das Oswego Bowling Team gewann die Fremd Invite. Lani Breedlove belegte mit einer Serie von 1.172 den dritten Platz. Junior Hailey Jourdan (1.112) und Senior Katelyn Watson (1.111) gewannen ebenfalls eine Medaille. Jourdan belegte den neunten Platz, während Watson den 10. Platz belegte.