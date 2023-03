Evan Ferguson heeft volgens Brighton-baas Roberto De Zerbi de potentie om ‘een complete speler’ te worden, waarbij hij het sterretje vergelijkt met Michael Owen en Erling Haaland.

De 18-jarige spits ontpopt zich snel als een van de meest opwindende jonge spelers in de Premier League nadat hij op het toneel verscheen aan de zuidkust.

AFP Ferguson is hard op weg een van de populairste spelers in de Premier League te worden

AFP De spits scoorde een brace in de FA Cup-overwinning op Grimsby

Ferguson speelde afgelopen seizoen vijf wedstrijden voor Brighton, waaronder zijn Premier League-debuut in een 3-0 thuisnederlaag tegen Burnley, maar dit seizoen komt hij echt tot zijn recht.

De krachtige spits heeft dit seizoen tot nu toe zeven doelpunten gescoord in slechts 16 senior-optredens, waaronder een brace in de 5-0 overwinning in de kwartfinale van de FA Cup op Grimsby.

Nadat een doelpunt werd afgekeurd, had Ferguson gemakkelijk weg kunnen lopen met de wedstrijdbal tegen de League Two-ploeg, waardoor de Engelse legende en wedstrijd van de dag-gastheer Gary Lineker hem omschreef als ‘een echte spits’.

Zijn eigen manager, De Zerbi, wilde ook graag zijn lof zingen toen hij uitlegde hoe hij probeert zijn allround spel te verbeteren.

“Ferguson is een speciale spits”, zei De Zerbi na de wedstrijd.

“Ik en mijn staf werken eraan om hem niet alleen een nummer negen en een spits te maken, maar hem ook te verbeteren om het spel te begrijpen – wanneer hij de bal moet ontvangen of wanneer hij de ruimte moet aanvallen en niet alleen één ding – om de speler compleet te maken. , om de man compleet te maken.

Getty De 18-jarige is meer dan in staat om zich staande te houden in een fysieke strijd

Fraser Forster krijgt een oproep om de geblesseerde Engelse doelman te vervangen Gary Lineker trekt zich terug uit de BBC FA Cup-verslaggeving en wordt vervangen door Alex Scott Lineker legt uit waarom hij MOTD niet presenteerde terwijl hij terugkeert naar schermen na BBC-ruzie Conte in explosieve inzinking als hij uithaalt naar het ‘egoïstische’ Spurs-team en Daniel Levy Man United ‘ontweek kogel’ door beslissing van Conte, terwijl Neville grapt dat hij gedwongen zou moeten blijven Premier League-loonlijst werpt licht op briljant Arsenal en zet Chelsea te schande





“Hij is een heel goede kerel en ik denk dat het fijn is als je met een slimme kerel werkt, want hij begrijpt het en hij verbetert elke dag.”

Met Ferguson die pas 18 wordt in oktober, heeft de jonge spits zeker de wereld aan zijn voeten.

Hij heeft al twee senior caps gewonnen voor Ierland en volgens Scott Minto van talkSPORT vertoont Ferguson al overeenkomsten met twee opvallende legendes in de Premier League.

Minto vertelde talkSPORT: “Het enge is dat hij er helemaal voor kon gaan, dat kon hij echt. Ik kijk naar hem en hij is nu 18, hij speelt als een 29-jarige. Hij heeft de lichaamsbouw van een 29-jarige, hij heeft de volwassenheid van een 29-jarige en je hebt het over iemand als Mitoma die beter kan worden, deze jongen kan natuurlijk steeds beter worden.

AFP Ferguson is een productieve spits die erg populair is bij de staf van Brighton

Getty Hij wordt zelfs vergeleken met Haaland vanwege zijn stropersinstinct

“Als hij voor het doel staat, heeft hij een heel andere lichaamsbouw, maar hij lijkt op Michael Owen. Je moet ijskoud zijn voor het doel en die kalmte hebben en dat deed hij. Hij stond nog maar net buitenspel voor het doelpunt dat werd afgekeurd, maar als dat niet zo was, zou hij hier een hattrick hebben.

“Vergeet het feit dat je tegen een League Two-team speelt, het zouden drie kwaliteitsgoals zijn geweest, dus hoe goed kan hij zijn? Hij zou over een paar jaar zeker voor een Champions League-ploeg kunnen spelen.”

Minto voegde toe: “Wie is op dit moment de beste finisher? Erling Haaland. Hij speelt tussen de stokken en ik denk dat Manchester City niet helemaal naar zijn zin speelt.

“Evan Ferguson is een van degenen die weten wat hij moet doen. Hij weet dat hij tussen de stokken moet blijven en als hij dat doet, zal deze kant van Brighton hem kansen geven.

Getty Hij heeft dit seizoen zeven doelpunten gescoord voor Brighton, en er komen er nog veel meer aan

Getty Met een scherpe afwerking zoals hij heeft gedaan, kan Ferguson een paar vruchtbare jaren tegemoet gaan

“Hij heeft er nu zeven gescoord voor Brighton en hij is dit seizoen de best scorende tiener in alle competities en dat is ronduit sensationeel in de Premier League.

“Deze jongen kan alle kanten op. Ik zeg over het spelen voor een Champions League-club, hij zou volgend seizoen in Brighton voor een Champions League-club kunnen spelen.”

Zoals het er nu uitziet, staat Brighton zeven punten achter op de vierde plaats in de competitie, maar met nog drie wedstrijden te gaan, is de kans groot dat ze aan het einde van het seizoen gelijk in de mix zullen zitten.