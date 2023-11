Vor 41 Minuten

Evan Ellingson im Jahr 2009 bei der Premiere von My Sister’s Keeper

Evan Ellingson, bekannt für seine Hauptrollen in CSI: Miami und dem Cameron Diaz-Film My Sister’s Keeper, ist im Alter von 35 Jahren gestorben.

Nach Angaben der Sheriff-Abteilung des San Bernardino County wurde Ellingson am Sonntag tot im Schlafzimmer einer Fontana-Residenz aufgefunden.

Eine Todesursache ist noch nicht geklärt. Am Montag sollte eine Obduktion stattfinden.

TMZ berichtete zuerst über die Neuigkeiten und sprach mit Ellingsons Vater, der sagte, sein Sohn habe mit einer Drogenstörung zu kämpfen gehabt und sei in einem nüchtern lebenden Heim, in dem er gewohnt hatte, gestorben.

Seine frühere Co-Star Abigail Breslin würdigte dies mit den Worten: „Evan Ellingson war ein freundlicher, lustiger und äußerst talentierter Mensch. Er spielte meinen großen Bruder in einem Film namens My Sisters Keeper, den ich gedreht habe.“

„Evan war ein wirklich nachdenklicher Mensch, dem es sehr am Herzen lag, die beste Leistung abzuliefern, die er auch vollbracht hat. Einige seiner Szenen in MSK bereiten mir immer noch Gänsehaut.“

Als Kind fand Ellingson erstmals Arbeit in Werbespots, unter anderem in einer Anzeige für das Bekleidungs- und Schuhunternehmen Vans.

Im Jahr 2000 bekam er eine feste Rolle in der Fox-Sitcom „Titus“ und spielte 2004 in der ABC-Sitcom „Complete Savages“ die Rolle des Kyle Savage an der Seite von Erik von Detten und Keith Carradine.