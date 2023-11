Evan Ellingson, ehemaliger Kinderschauspieler, stirbt im Alter von 35 Jahren

Der ehemalige Kinderschauspieler Evan Ellingson, der als Teenager Rollen in „CSI: Miami“, „24“ und anderen Erfolgsproduktionen bekam, ist gestorben. Er war 35.

In von TODAY.com erhaltenen Dokumenten bestätigte der Gerichtsmediziner des San Bernardino County, dass Ellingson am 5. November tot in einem Schlafzimmer in Fontana, Kalifornien, aufgefunden wurde.

Im Bericht des Gerichtsmediziners heißt es, dass Ellingsons Todesart ungeklärt sei.

„Unsere Familie ist untröstlich über den plötzlichen Tod unseres geliebten Sohnes, Bruders, Onkels und Freundes Evan“, sagte Ellingsons Familie in einer Erklärung vom 6. November, die NBC News erhalten hatte. „Evan war einer der fürsorglichsten Menschen, die Jesus liebten.“ sein ganzes Herz. Er hatte einen süßen, kindlichen Geist mit einem Lächeln, das einen Raum erhellen konnte. Er dachte immer an andere und wollte seine eigenen Suchtkämpfe nutzen, um Menschen zu helfen, Hoffnung zu finden.

„Evan war drei Jahre lang nüchtern und erzählte oft von seinem Weg der Genesung durch Vorträge und Seelsorge“, heißt es in der Erklärung weiter. „Er war begeistert davon, Menschen auf Hilfsquellen hinzuweisen, und erlitt erst kürzlich einen Rückfall, nachdem ihm nach einem zahnärztlichen Eingriff Opioide verschrieben worden waren.“

„Obwohl er am Ende in seinem irdischen Kampf gegen die Sucht scheiterte, konnte er Jesus zu seinem Herrn und Erlöser wählen und mit ihm das ewige Leben empfangen. Wir vermissen Evan bereits und schätzen jeden Moment der Freude, des Lachens und der Liebe, den er uns und so vielen anderen geschenkt hat.“

Seine erste Schauspielrolle bekam Ellingson 2001 im Fernsehfilm „Living in Fear“. Er habe Rollen in mehreren Shows gebucht, darunter „General Hospital“, „Mad TV“ und „Bones“, berichtet seine IMDB-Seite.

Er hatte auch eine aufstrebende Filmkarriere und trat 2005 im Thriller „Confession“ und 2002 im Science-Fiction-Film „Time Changer“ auf.

Im Jahr 2004 hatte er eine Hauptrolle in der kurzlebigen Sitcom „Complete Savages“. Er trat in allen 19 Episoden der Komödie auf, bevor sie 2005 abgesetzt wurde.

Jahre später hatte Ellingson in der sechsten Staffel der Krimiserie „24“ eine zehnteilige Gastrolle. Er spielte Josh Bauer, den Neffen von Kiefer Sutherlands Charakter Jack Bauer. Etwa zur gleichen Zeit wurde der Kinderschauspieler für eine wiederkehrende Rolle in einem anderen beliebten Krimidrama besetzt: „CSI: Miami“. Von 2007 bis 2010 verkörperte Ellingson Kyle Harmon in 18 Episoden.

Evan Ellingson bei der Premiere von „My Sister’s Keeper“ in New York City im Jahr 2009. George Napolitano / FilmMagic

Ellingson hatte die Gelegenheit, die Leinwand mit Cameron Diaz, Alec Baldwin und Abigail Breslin in dem Familiendrama „My Sister’s Keeper“ aus dem Jahr 2009 zu teilen, seinem letzten Film laut IMDb.

Sein letzter Auftritt als Schauspieler war sein letzter Auftritt in einer Folge von „CSI: Miami“ im Jahr 2010.