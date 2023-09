Für mehrere Regionen in British Columbia wurden am Sonntag Evakuierungsbefehle erlassen, da Waldbrände bis weit in den September hinein das Leben der Bewohner auf den Kopf stellen.

Die Aufträge gelten für Teile von Zentral-British Columbia, der Sunshine Coast und der Region Okanagan – wo es in diesem Jahr bereits zu verheerenden Bränden kam, die Gemeinden in Brand setzten.

Obwohl die Regierung von British Columbia am Freitag ihren landesweiten Ausnahmezustand beendet hat, haben Beamte die Bewohner gewarnt, bis zum Herbst wachsam zu sein.

Der Sunshine Coast Regional District hat a erklärt örtlicher Ausnahmezustand aufgrund des Waldbrandes am Clowhom Lake, mit einer erweiterten Evakuierungsanordnung, die nun 10 Grundstücke umfasst.

Die Evakuierungsanordnung für das Gebiet Clowhom Lake im Wahlgebiet B im Sunshine Coast Regional District wurde erweitert. Aufgrund des Waldbrandes am Clowhom Lake steht derzeit für insgesamt zehn Grundstücke eine Evakuierungsanordnung an. https://t.co/37qa2PASFb pic.twitter.com /vbELm6zFCg –@SunshineCoastRD

„Angesichts der starken Winde am Wochenende und einer aufkommenden Kaltfront haben wir gerade einige Evakuierungsbefehle und Warnungen wegen erhöhter Feueraktivität herausgegeben“, sagte Rob Michael, Direktor der Notfallzentrale des Regionalbezirks.

„Angesichts des Windes, der ein entscheidender Faktor für das Verhalten von Bränden ist, sind wir bereit, unsere Evakuierungsbefehle bei Bedarf auszuweiten.“

Michael sagte, dass es in der Gegend einige Wohnhütten gebe, die Beamten seien jedoch besonders besorgt über die nahegelegenen BC Hydro-Kraftwerke.

Der Rauch des 1 Quadratkilometer großen Waldbrandes Glen Lake in der Nähe von Peachland, BC, ist am Sonntag von Kelowna aus nördlich des Feuers sichtbar. (Jay Bertagnolli/CBC News)

Er forderte die Bewohner außerdem auf, die Lagerfeuerverbote zu beachten, die für die gesamte Südküste und den größten Teil von Zentral-British Columbia gelten

„Das Letzte, was wir brauchen, sind vom Menschen verursachte oder vermeidbare Brände, die parallel dazu entstehen“, sagte er.

Smoky-Skies-Bulletins decken mehrere Regionen von British Columbia ab, wobei starke Winde im Norden zu starker Brandentwicklung und Rauchentwicklung führen.

SONNTAG: Smoky-Skies-Bulletin für mehrere Regionen in ganz BC herausgegeben. Gebiete werden in den nächsten 24 bis 48 Stunden von Waldbrandrauch betroffen sein oder werden wahrscheinlich davon betroffen sein. Details: https://t.co/Zu2Cre2JPZ@fnha @Northern_Health @Interior_Health @VCHhealthcare pic.twitter.com/2XyEsPM3B7 –@EnvReportBC

Evakuierungsbefehle für Cariboo, Zentral-Okanagan

Der Cariboo Regional District hat außerdem einen Evakuierungsbefehl für 28 Grundstücke in der Horn Lake Area im Zentrum von British Columbia erlassen.

Der BC Wildfire Service teilte mit, dass sich das Brandverhalten des nahegelegenen Feuers Hell Raving Creek, das mittlerweile 114 Quadratkilometer groß ist, aufgrund starker Winde verschlechtert habe.

Evakuierungsbefehl für das Horn Lake-Gebiet erlassen.

Interaktive Karte: https://t.co/cgmxp9ixjB

Besuchen Sie https://t.co/PHkLq7y83g für weitere Informationen#CaribooFires #BCWildfire @BCGovFireInfo @EmergencyInfoBC pic.twitter.com/XAUd1Vt8UZ –@CaribooRD

Aufgrund des Waldbrandes am Glen Lake wurden am Sonntag auch in der Nähe von Peachland in der Region Okanagan weitere Evakuierungsbefehle erlassen.

Nach Angaben des Central Okanagan Regional District umfassen die Aufträge insgesamt acht Freizeitimmobilien.

Für alle Gebiete südlich der Peachland Forest Service Road, von der Fünf-Kilometer-Markierung bis zur Grenze zwischen dem Regionalbezirk Central Okanagan und dem Regionalbezirk South Okanagan, gilt eine zusätzliche Evakuierungswarnung.

Nach Angaben des Waldbranddienstes ist der Waldbrand in Glen Lake, etwa 15 Kilometer westlich von Peachland, für die umliegenden Gemeinden und entlang des Highway 97C „gut sichtbar“.