Evakuierte aus Gaza kommen über den Grenzübergang Rafah in Ägypten an: Israel-Hamas-Live-Updates

Auf der anderen Seite der Sinai-Halbinsel, etwa sechs Autostunden von Kairo entfernt, durch eine weitgehend leere ägyptische Wüste, ist der Grenzübergang Rafah eine dunkelbraune Fläche aus Sand, Beton und sonst nicht viel. Rafah ist nicht nur durch die Entfernung, sondern auch durch starke militärische Beschränkungen vom Rest Ägyptens isoliert und fühlt sich vom Weltgeschehen genauso weit entfernt wie jeder andere Ort auf dem Planeten.

Doch in den letzten drei Wochen des israelischen Krieges mit der Hamas in Gaza ist Rafah zum Mittelpunkt hitziger Verhandlungen geworden, ein Ort, an dem viele Menschen, sowohl mächtige als auch machtlose, ihre schwindenden Hoffnungen festhalten. Während Israel eine erdrückende Belagerung der dicht besiedelten Enklave verhängt, ist Rafah der einzige Zugang zum Streifen, über den Hilfe an die Bevölkerung von 2,3 Millionen Menschen gelangen kann. Bisher konnte nichts und niemand aus Gaza herauskommen.

Doch das könnte sich bald ändern: Ägypten teilte den Behörden im Gazastreifen mit, dass es am Mittwoch 81 Schwerverletzte aus Gaza aufnehmen und in ägyptischen Krankenhäusern behandeln werde, heißt es in einer Erklärung der Generalbehörde für Übergänge und Grenzen des Gazastreifens. Die Kontrolle Ägyptens über den Grenzübergang Rafah hat dem Land einen prominenten Status als einer der wichtigsten Wohltäter des Gazastreifens und einen wichtigen Akteur im Konflikt verschafft. Analysten zufolge könnte diese Position dem Land dabei helfen, angesichts der verheerenden Wirtschaftskrise in dem nordafrikanischen Land mehr internationale finanzielle Unterstützung zu erhalten. Ägypten hat diese Rolle am Dienstag hervorgehoben, als die Regierung Reporter auf eine streng kontrollierte Reise nach Rafah mitnahm. Hilfslastwagen und Armeepanzer säumten die staubige Straße, die zum Grenzübergang führte. Dutzende Freiwillige von staatlich geförderten Hilfsgruppen und dem Ägyptischen Roten Halbmond waren unterwegs. Mehrere Krankenwagen standen direkt hinter dem riesigen Torbogen, der die Kreuzung umrahmte. „Von der ersten Minute an haben wir Hilfskonvois unserer Organisationen geschickt, und Freiwillige sind seit Tagen rund um die Uhr hier“, sagte Premierminister Mostafa Madbouly in einer kurzen Pressekonferenz, während Scharen von Freiwilligen ägyptische Flaggen trugen und pro-palästinensische Zeichen versammelten sich, um zuzuhören. „Ägypten hat jahrelang die Last der Palästinenserfrage getragen.“ Doch teilweise aufgrund von Faktoren, die außerhalb der Kontrolle Ägyptens liegen, kann Rafah nur einen Bruchteil des Bedarfs Gazas decken. Nur 241 Lastwagen mit Hilfsgütern haben Gaza erreicht, seit die Tore vor zwei Wochen nach Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten, Israel, Ägypten und den Vereinten Nationen geöffnet wurden, eine dürftige Zahl angesichts des Ausmaßes des humanitären Bedarfs, sagen Hilfsbeamte. Nach Angaben der UN, der Europäischen Union sowie ägyptischer und US-amerikanischer Beamter war Israel, das strenge Inspektionen von Hilfslastwagen durchführt, der Hauptakteur, der den Prozess verlangsamte. Laut zwei westlichen Diplomaten, die über die Verhandlungen informiert wurden, hat Israel nun jedoch zugestimmt, etwa 80 Lastwagen pro Tag zuzulassen, was immer noch weniger als die 100 pro Tag ist, die die UN für nötig halten. Am Dienstag seien 83 Lastwagen in Gaza angekommen, sagte Wael Abu Omar, ein Sprecher der Gaza-Seite des Grenzübergangs Rafah. David M. Satterfield, der US-Sondergesandte, der sich um humanitäre Fragen im Konflikt kümmert, sagte am Sonntag in Kairo, dass die Hilfe viel schneller fließen müsse, um den zunehmend verzweifelten Gaza-Bewohnern zu zeigen, dass sie nicht auf die Plünderung von UN-Lagerhäusern zurückgreifen müssten Nahrung, wie es vor einigen Tagen geschah. „Dies ist eine Gesellschaft, die nervös und verzweifelt ist“, sagte er und fügte hinzu, dass Hilfsorganisationen „nachweisen können müssen, dass die Hilfe nicht episodisch ist.“ Die Verhandlungsführer haben auch darauf gedrängt, Menschen mit ausländischen Pässen und ihre Familien sowie Mitarbeiter ausländischer Botschaften und internationaler Organisationen in Gaza zu evakuieren. In den letzten drei Wochen stürmten Menschen mehrmals auf die Gaza-Seite des Tores, nachdem man ihnen gesagt hatte, sie könnten es durchqueren, nur um festzustellen, dass es geschlossen war. Die Vereinigten Staaten haben öffentlich die Hamas, die politische und militärische Organisation, die die Enklave kontrolliert, dafür verantwortlich gemacht, während Ägypten Israel öffentlich dafür verantwortlich gemacht hat, dass es den Grenzübergang durch wiederholte Bombenangriffe auf die Gaza-Seite unsicher gemacht habe. Aber niemand gibt Ägypten öffentlich die Schuld, obwohl an den Evakuierungsbemühungen beteiligte westliche Diplomaten sagen, dass die Befürchtungen Ägyptens – einschließlich der Tatsache, dass eine Schar verzweifelter Menschen versuchen könnte, nach Ägypten einzudringen, sobald sich das Tor öffnet – auch eine Rolle bei der Befürchtung ausländischer Staatsangehöriger spielen. anhaltende Unfähigkeit zur Evakuierung. Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass eine Vereinbarung zur Ausreise von Personen mit ausländischen Pässen zustande kommt. Aber Ägypten hat deutlich gemacht, dass es keine große Zahl palästinensischer Flüchtlinge auf seinem Territorium aufnehmen würde, ein Vorschlag, den Berichten zufolge einige in der internationalen Gemeinschaft, darunter auch Israel, unterbreitet haben. Herr Madbouly lehnte eine solche Idee kategorisch ab, ebenso wie die Freiwilligen am Tor. „Nein, nein, nein, das ist keine Lösung, und ich lehne diese Lösung ab“, sagte Mustafa Mouftah, 30, ein Universitätsdozent aus der nahegelegenen ägyptischen Stadt El Arish, der vor einer Woche begonnen hat, ehrenamtlich als Übersetzer in Rafah zu arbeiten. „Das ist unser Land, und wir lieben dieses Land.“ Herr Satterfield sagte am Sonntag, dass die Vereinigten Staaten dies ebenfalls nicht für eine Option hielten und sagte, dass die Biden-Regierung die Souveränität Ägyptens respektiere und glaube, dass „die Zukunft des palästinensischen Volkes von Gaza in Gaza liege“. Hiba Yazbek Und Iyad Abuheweila hat zur Berichterstattung beigetragen.

