Eva von Redecker pladiert voor een nieuwe vrijheid

Frei sein bedeutet, vrij zu sein von Zwang. Aber was versuft das? En stimmt es wirklich? Die Duitse filosoof Eva von Redecker plädiert für einen neuen Freiheitsbegriff.

Über den Wolken is sievielleichtgrenzeloos, die Freiheit. Wat is er mis met schon? Afbeelding

Alles verwijderen, was Freiheit ist. Andere glauben es zu wissen. Weil alle een Vorstellung davon haben, was Freiheit für sie persönlich beddeutet. Ob sich darauf ein Konzept gründen liese, das für eine Gesellschaft verbindlich sein cann, ist freilich eine andere Frage. Het is een vrije tijd, die alle anderen entwickeln, die vrij frequent waren, mehr als zweifelhaft sein hebben.