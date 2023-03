Zoals ze het uitdrukte: “Er is zeker een proces voor een goede huid, goede make-up en goed haar. En je kunt geen goede make-up hebben zonder een goede huid.”

En zij allemaal voor, nou ja, opvallende ogen. “Elke keer dat je je make-uplook wilt opfleuren, wimpers,” raadde ze aan. “Als je gewoon een wimper opzet, laat het je hele gezicht eruit springen.”

Terwijl je je opmaakt voor de rode loper veel profs, de Overboord actrice opende over enkele van de nadelen.

Ze moet zich niet alleen ‘mentaal voorbereiden op een heel lange nacht’, waarbij ze opmerkt dat haar voeten hoogstwaarschijnlijk pijn zullen doen en haar make-up uiteindelijk zal vervagen, maar ze gaf toe dat ze het bedriegersyndroom krijgt. “Ik krijg sociale angst”, zei ze tegen E!. “Ik heb zoveel vrienden in het vak, maar ik denk nog steeds: ‘Er zullen daar grote sterren zijn.’ Er is nog steeds die angst of ik erbij hoor?”