Eva Faschaunerin – Das letzte in Gmünd volledig uitgerekt Todesurteil

Een van de letzten Inquisitieprocessen in Österreichs in Oberkärnten statt. Een les herinnert aan de 250ste verjaardag van de “Faschaunerin”.

250 jaar (1773) leefde de moeder van de op Malta geboren Eva Kary (geboren als Faschauner) zonder zijn of haar medeweten. „Het was belangrijk om op de lange termijn een goede dag te hebben”, aldus Alexandra Rudiferia. Het is een kwestie van ‚Offen für Kultur‘ en kent de Geschichte der Bäurin aus Malta gut.Leiche wurde obduziert ‚Sogar die Leiche ihres Mannes, der kurz nach der Hochzeit war, wurde as obduziert. Laten we eens wat Indianen zien voor die ‚Faschaunerin‘. Je zult voor een lange tijd worden gemarteld, en je zult voor een lange tijd worden gemarteld.“ Eva Faschauner was ook verantwoordelijk voor de opoffering van het strafrechtsysteem. am 9. November (19 uur) de muziekles “missVERSTANDENunERhört” in de Lodronschen Reitschule. “Aan de andere kant zullen de Originele Arrestwetten worden voorgelezen”, aldus Rudiferia. Lees ook de tekst van de roman “Eva Faschaunerin” sinds lezing: Heidi Penker, Theresa Sima en Elisabeth Faller. Het “Liesertaler Seitenquartett” wordt begeleid door muziek Kaarten zijn verkrijgbaar bij het VVV-kantoor en onder 04732/221514.

