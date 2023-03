De nieuwe speciale gezant van de EU voor sancties, David O’Sullivan, zal zich “focussen op de uitvoering en het aanpakken van omzeiling”, vertelde hij aan POLITICO’s Brussels Playbook.

Na het aannemen van 10 sanctiepakketten tegen Rusland hebben verschillende EU-landen er bij de Europese Commissie op aangedrongen om haar focus te verleggen van het aannemen van nieuwe sancties tegen Rusland naar het handhaven van de bestaande. Dit wordt de belangrijkste verantwoordelijkheid voor O’Sullivan.

“Vorig jaar toonde de vastberadenheid van de EU en onze partners om op te komen voor wat juist is, ondanks de kosten. Maar het toonde ook aan dat we ons in sommige opzichten structureel moeten aanpassen”, zei O’Sullivan. “De snelle goedkeuring van de 10 pakketten met sancties is een enorme prestatie geweest. Het is nu mijn taak ervoor te zorgen dat ze effectief worden uitgevoerd en niet via derde landen worden omzeild.”

De rol van O’Sullivan is cruciaal in de strategie van de EU om te voorkomen dat Rusland cruciale technologie en inkomsten verwerft om de illegale aanvalsoorlog van Vladimir Poetrin te financieren.

De voormalige secretaris-generaal van de Europese Commissie en EU-ambassadeur in de Verenigde Staten zei al contact te hebben met landen die Rusland mogelijk gebruikt om sancties te omzeilen.

“Samenwerken en een dialoog aangaan met derde landen die kunnen worden gebruikt als platform voor omzeiling, is van vitaal belang”, zei hij. “Ik ben mijn outreach al begonnen met een bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten, samen met mijn tegenhangers in de VS en het VK. Verdere bezoeken zijn in de maak.”

Het afdwingen van sancties is een verantwoordelijkheid van EU-landen, wat betekent dat O’Sullivan ook zal moeten kijken naar verschillen binnen het blok, een gevoelig punt voor veel EU-hoofdsteden. O’Sullivan zei dat hij nu samenwerkt met EU-landen en partners om “beperkingen” in termen van “tijd en middelen” te overwinnen om omzeiling te bestrijden.