Het Eurovisie Songfestival is een van de grootste internationale entertainmentcompetities en dit jaar vindt de beroemde show zijn weg naar de Britse kusten.

Vorig jaar bestormde het Oekraïense Kalush Orchestra het concours met Stefania. De EBU bevestigde echter dat het land de wedstrijd niet zou kunnen organiseren vanwege de aanhoudende oorlog met Rusland.

De nummer twee van 2022 was het VK, en als zodanig zal het land namens Oekraïne gastheer zijn, waardoor een uniek samenwerkingsevenement ontstaat.

We hebben alle informatie over het Eurovisie Songfestival 2023 verzameld, inclusief wanneer de show wordt uitgezonden, wat we weten over kaartjes, hoe je kunt afstemmen vanuit het VK en het buitenland, wie er meedoet en meer.

Wanneer is Eurovisie 2023?

De grote finale van het Eurovisie Songfestival vindt plaats op Zaterdag 13 mei 2023met exacte tijden die nog moeten worden bevestigd.

Voorafgaand aan de grote avond zijn er ook de halve finales, die respectievelijk op dinsdag 9 mei 2023 en donderdag 11 mei 2023 worden uitgezonden.

Het winnende optreden van 2022 kun je hieronder bekijken:

Wie is de presentator van Eurovisie 2023?

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Eurovisiekoorts te pakken, aangezien niemand minder dan Liverpool gastheer zal zijn van de wedstrijd. Het is de vijfde stad in het Verenigd Koninkrijk die gastheer is van de wedstrijd en verslaat Glasgow nipt in de biedwedstrijd.

Hoewel de show in het VK zal plaatsvinden, zal de focus vooral op Oekraïne liggen, aangezien de wedstrijd daar zou zijn gehouden als Rusland er niet was geweest.

Hieronder kunt u het decorontwerp bekijken:

Hoe kom je aan tickets voor het Eurovisie Songfestival 2023

Het komt niet vaak voor dat het Eurovisie Songfestival naar het VK komt en daarom is er waarschijnlijk een enorme vraag naar kaartjes.

Kaarten zijn nog niet te koop voor het evenement, maar de beste manier om op de hoogte te blijven, is door je aan te melden voor de nieuwsbrief van het Eurovisie Songfestival.

De website van het Eurovisie Songfestival beweert dat eind februari meer informatie zal worden vrijgegeven. Vorig jaar ging de kaartverkoop op 7 april van start.

Er zullen negen shows zijn die mensen kunnen bekijken. Er zijn de televisie-evenementen, evenals de juryshows (die de dag voor elk live-evenement zullen plaatsvinden) en de familieshows (die zullen plaatsvinden op de middag van de live-evenementen).

Er is waarschijnlijk minder vraag naar de jury- en familieshows en er zijn mogelijk goedkopere tickets beschikbaar. De grote finale is vrijwel zeker de duurste en de meest populaire.

Prijzen zijn nog niet bekend gemaakt. Vorig jaar varieerden ze echter van € 20 tot € 350.

Hoe het Eurovisie Songfestival in het VK te bekijken

Net als voorgaande jaren zou je op BBC One moeten kunnen afstemmen op de grote finale van Eurovisie 2023. Graham Norton komt terug voor zijn gebruikelijke hilarische commentaar.

Je kunt de show ook live bekijken op BBC One via iPlayer en kort na de uitzending streamen op de BBC iPlayer-website of -app op je tablet of smartphone.

Hoe het Eurovisie Songfestival vanuit de VS te bekijken

We weten nog niet welke Amerikaanse zender dit jaar de rechten op Eurovisie heeft.

Vorig jaar konden Amerikaanse kijkers via Peacock afstemmen. Een advertentie-ondersteund abonnement kost $ 5,99 per maand, terwijl een advertentievrij abonnement $ 9,99 per maand kost. Nieuwe gebruikers kunnen echter een gratis proefperiode van zeven dagen krijgen.

YouTube livestreamde ook de hele grote finale op het officiële songfestivalkanaal, evenals beide halve finales.

We zullen waarschijnlijk meer te weten komen over internationale uitzendplannen dichter bij de datum van het evenement.

Wie presenteert Eurovisie 2023?

De officiële presentatoren zijn nog niet onthuld, maar Graham Norton heeft zichzelf al uitgesloten en zegt dat hij liever bij het commentaar blijft.

We hebben betrokkenheid gezien van Rylan Clark, AJ Odudu en Scott Mills bij verschillende andere Eurovisie-evenementen, zoals de loting voor de halve finale en de opbouw voor eerdere competities, dus dit zouden potentiële kanshebbers voor de baan kunnen zijn.

Hoe te stemmen op het Eurovisie Songfestival

In voorgaande jaren kon je het makkelijkst stemmen op je favoriete act van het Eurovisie Songfestival door de app te downloaden op je smartphone of tablet. Het is beschikbaar via Google Play, de iOS App Store en de Windows Store en is gratis te downloaden.

Als je de app eenmaal hebt, kun je meer te weten komen over de deelnemers uit de deelnemende landen en kun je ook het laatste songfestivalnieuws lezen.

Maar wat nog belangrijker is, u kunt uw stem uitbrengen via de app door simpelweg op de stemknop te klikken en uw favoriet te kiezen. U kunt meerdere keren stemmen, maar u kunt niet stemmen voor het land van waaruit u stemt.

Wie zijn de halve finalisten en finalisten van het Eurovisie Songfestival 2023?

Er doen 37 landen mee aan Eurovisie 2023, maar slechts 26 halen de grote finale. Zowel het Verenigd Koninkrijk als Oekraïne krijgen automatisch een plaats in de grote finale als gastheer.

Ze zullen worden vergezeld door Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje – leden van de Big Five die zich automatisch kwalificeren omdat ze de grootste bijdragers aan de wedstrijd zijn. Bulgarije, Montenegro en Noord-Macedonië doen om financiële redenen niet mee en Rusland werd vorig jaar uit de competitie gezet.

Niet alle deelnemers zijn aangekondigd, maar hier is de startvolgorde voor de halve finales en de grote finale, samen met de bevestigde inzendingen tot nu toe:

Songfestival 2023 halve finale 1

Kroatië: Let 3 – Mama ŠČ!

Ierland: Wild Youth – We Are One

Letland: Sudden Lights – Aijā

Malta: The Busker – Dans (Ons Eigen Feest)

Noorwegen: Alessandra – Koningin der Koningen

Portugal

Servië

Azerbeidzjan

Tsjechië: Vesna – de kroon van mijn zus

Finland

Israël: Noa Kirel – Eenhoorn

Moldavië

Nederland: Mia Nicolai & Dion Cooper – TBC

Zwitserland: Remo Forrer

Zweden

Eurovisie 2023 halve finale 2

Armenië: Donkerbruin – TBC

België: Gustaph – Door jou

Cyprus: Andrew Lambrou – Breek een gebroken hart

Denemarken: Reiley – Mijn hart breken

Estland: Alika – Bruggen

Griekenland: Victor Vernicos – Wat ze zeggen

IJsland

Roemenië: Theodor Andrei – DGT (Uit en Aan)

Australië

Albanië: Albina & Familja Kelmendi – Duje

Oostenrijk: Teya & Salena – TBC

Georgië: Iru Khechanovi – TBC

Litouwen: Monika Linkytė – Blijf

Polen

Slovenië: Joker Out – Carpe Diem

San Marino

Finalisten Eurovisie 2023

Frankrijk: La Zarra – Évidemment

Duitsland

Italië: Marco Mengoni – Due vite

Spanje: Blanca Paloma – Eaea

Oekraïne: Tvorchi – Hart van staal

VK

Wie is de Britse inzending voor het Eurovisie Songfestival?

De Britse inzending is nog niet bevestigd, maar we verwachten dat ze binnenkort worden onthuld, net zoals veel andere landen hun inzendingen hebben ingediend.

Ze hebben nog grote stappen te maken, want de inzending van vorig jaar van Sam Ryder, Space Man, kreeg de hoogste jurystem en eindigde als tweede overall. Dit kun je hieronder bekijken: