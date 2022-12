Europol: Bekannter Drogenboss in Berlin festgenommen

Exklusiv



Stand: 06.12.2022 08:11 Uhr

Beim Anschlag auf ein mutmaßliches Drogenschmuggel-Netzwerk wurde kürzlich in Berlin eine bekannte Schattenfigur festgenommen: Ricardo R. geriet bereits vor 30 Jahren ins Visier von Drogenfahndern.

Von Florian Flade, WDR, Antonius Kempmann und Reiko Pinkert, NDR

In dem von Europol veröffentlichten Video sind maskierte Polizisten zu sehen, die Villen stürmen. Männer in Jogginghosen werden festgenommen, Luxusautos und teure Uhren beschlagnahmt. Die Ermittler fanden offenbar viel Bargeld, aber auch Pistolen, Munition und große Mengen an Drogen.

Europol spricht von einem wichtigen Schlag gegen ein kriminelles Netzwerk von Drogenhändlern, das „eines der gefährlichsten in der Europäischen Union“ sei. Eine wie ein Unternehmen organisierte Bande, die angeblich für den Schmuggel und den Verkauf großer Mengen Kokain, Cannabis und Methamphetamin verantwortlich ist.

Europaweites Netzwerk

Im November schlug die gemeinsame Ermittlungsgruppe „Krone“ zu, an der Polizei und Justizbehörden aus elf Ländern beteiligt waren. Es gab 94 Durchsuchungen in ganz Europa und 44 Personen wurden festgenommen. Ausgangspunkt waren Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft in Litauen. Festnahmen gab es auch in Tschechien, Frankreich, der Slowakei, Lettland, Polen, Norwegen, Spanien, den USA – und in Deutschland.

Nach Recherchen von NDR und WDR Ermittler des Berliner Landeskriminalamts (LKA) in der deutschen Hauptstadt haben einen Verdächtigen festgenommen, der vor Jahren eine schillernde Figur in der kriminellen Unterwelt war: Ricardo R., geboren 1956 im polnischen Kattowitz.

Ricardo R. wurde früher als „polnischer Al Capone“ bezeichnet. Er lebte in Deutschland, Belgien und Großbritannien. Er wurde in Berlin von Polizisten der Einheit 412, spezialisiert auf russisch-eurasische organisierte Kriminalität (REOK), festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Berlin bestätigte auf Anfrage seine Festnahme und teilte mit, dass auch bei R. 4,5 Kilogramm Drogen sichergestellt worden seien.

Ein Dutzend Decknamen

Ricardo R. geriet bereits in den 1990er Jahren ins Visier europäischer und US-amerikanischer Drogenfahnder. Er wurde verdächtigt, Kopf eines internationalen Netzwerks von Drogen- und Zigarettenschmugglern zu sein.

US-Ermittler fanden mehr als ein Dutzend Decknamen, unter denen R. seine Geschäfte führte. Dabei ging es unter anderem um Heroin und Kokain, das über Thailand nach Belgien und Polen und dann weiter in die USA gelangt sein soll.

Im Oktober 2007 wurde Ricardo R., der inzwischen den Namen seiner ehemaligen deutschen Frau angenommen hatte, in seiner Londoner Wohnung festgenommen und anschließend an die US-Behörden ausgeliefert.

30 Millionen Dollar Strafe

Er wurde im August 2008 in New York vor Gericht gestellt und wegen Verschwörung zum Handel mit Betäubungsmitteln, Geldwäsche und Besitz illegaler Waffen angeklagt. Die Staatsanwaltschaft warf R. zwischen 1997 und 2007 zahlreiche Straftaten vor, das Gericht verurteilte den Mafioso schließlich zu zehn Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 30 Millionen Dollar.

Im August 2012 spendete die US-Antidrogenbehörde DEA einen Teil der gezahlten Geldbuße, insgesamt 585.000 Euro, an die belgischen Ermittlungsbehörden, deren Unterstützung maßgeblich zur Zerschlagung der Bande um Ricardo R. beigetragen haben soll. Sein Netzwerk ist es soll die meisten Drogengeschäfte über den Hafen von Antwerpen abgewickelt haben.

Häuser und Luxusautos zogen ein

Im damaligen Verfahren gegen Ricardo R. beschlagnahmten die US-Behörden auch andere Besitztümer. Gerichtsunterlagen zufolge wurden zahlreiche Grundstücke und Immobilien in mehreren Ländern, darunter der Ukraine und Russland, sowie eine Villa in Nizza beschlagnahmt.

Die Behörden beschlagnahmten auch Rs Luxusautos, darunter einen Aston Martin Vanquish, wie man ihn aus James-Bond-Filmen kennt. Darüber hinaus beschlagnahmten die Ermittler zahlreiche Bankkonten in mindestens sieben Ländern, die als Firmenkonten oder durch Dritte eröffnet worden waren, die die Ermittler aber R.

Der Anwalt von Ricardo R. ließ eine Anfrage unbeantwortet.