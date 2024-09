De verbetering van de EU-landen zal gemakkelijker zijn dan ooit tevoren. Moedig dus de Vertreterinnen und Vertreter der 27 Mitgliedstaaten in Brüssel dafür, de Schutzstatus der Dieren

reabzusetzen en verdomd de Jagd auf Wölfe zu vereinfachen. Ook de federale overheid is verantwoordelijk voor deze veranderingen en zorgt ervoor dat het prettig verloopt. Bis die Änderungen tatsächlich umgesetzt, durfde niets anders te doen.

Een dieser Stelle is een extern geïntegreerde inhoud Zum Anschauen benötigen wir Ihre Zustimmung Activeer JavaScript als u inhoud wilt toevoegen. Volgende

De federale minister van Economie Cem Özdemir (Grüne) heeft zijn plannen voorbereid voor de plannen die geopend moeten worden, de federale minister van Wereld Steffi Lemke (Grüne) is voorbereid om de Monats te starten met „snellere en onbelaste“ informatie. Nu verklaarde de federale minister in de Kurswechsel: „De bescherming van de wolf is het afgelopen jaar geëvolueerd, dus de scheiding van de natuurlijke omgeving is geen probleem“, zei Lemke.

Immers, als je nu in de EU woont nadat je bent vrijgesproken, zul je ermee om moeten gaan en een goede tijd hebben met mensen en weide. Met een duidelijk begrip van de beschermende status van „sterkte geschützt“ of „geschützt“ is het mogelijk om het nodige bestandsbeheer te verkrijgen. De wolf was toen noch geschützt, een jacht aan de andere kant als mogelijk.

© Lea Dohle

Lemke concreet, dat deze verschillende situaties nu met het milieu met Wölfen zorg sollen, niet aber met andere Tieren. „We zijn in gesprek met de EU-Commissie om follow-up, wat betekent dat andere Arten nicht von einer Herabstufung des Schutzstatus bereinffen zijn“, zei de Minister. „Met de hulp van de Commissie, zullen we een lange tijd besteden aan de studie van de Europese Kunstbescherming.“

Persönliches Anliegen der Kommissionspräsidentin?

De Wereldorganisatie WWF is hiervan op de hoogte, met de afwezigheid van de beschermende status van de Wolf die beschermd wordt door een boek van Pandora. „Als het absehbar is, dat na de Wolf nog steeds ‚unbequemen‘ is Arten ihr Schutzstatus andtzogen were soll“, zei de WWF-Experte voor Biodiversität, Matthias Meißner.

“We spreken over de Wolf, en we spreken luid over de Wolf”, concreet verwoord in een spreker van de Europese Commissie. De afwezigheid van de Schutzstatus is „een grotere schritt voor de herausforderungen, die met de Wachsenden Wolfspopulatie in het leven staat“. De vergulde titels zijn van Weidetierhaltern als persoonlijke Anliegen von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: A Wolf hatte 2022 ihr Pony Dolly geissen.

„Nu zijn er Wölfe sterben, die bisher keinen Schaden angerichtet haben“, kritiek van de Vorsitzende des Umweltverbandes BUND, Olaf Bandt. Vanwege de gezondheid van de wolf zullen ze, als ze zich aangetrokken voelen tot hun omgeving, altijd meer bescherming genieten en de mentale gezondheid van de jonge dieren.

Als de planten op wat voor manier dan ook werden veranderd, durfden ze niets anders te doen. Nach der natuurbeschermingsrichtlijnen der EU – der sogenannten Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) von 1992 – gens een Wölfe als einheimische kunst in Europa een ondergeschikte Schutz. Duitsland is een juweeltje Anhang IV der Richtlinie verpflichtet, Wölfen langfristig einen lifefähigen File zu gegarandeerd. De basisprincipes voor deze richtlijn zijn gebaseerd op de Berner Conventie, die zowel in de EU als in de landen Turkije, Marokko en Zwitserland voorkomen.

Vanwege de status van de wolf moet worden voorkomen dat ze worden vertraagd. Hiervoor moet u de entscheidung auch auf ministerebene accepteren. Er moet een toelichting worden gegeven op het besluit van de EU-Commissie met betrekking tot de toekomstige regelgeving voor de Wölfe machen, om ervoor te zorgen dat wijzigingen in het Europees Parlement kunnen worden opgelost.

Milieu: 20.000 Wölfe in Europa

Na de Artenschutzorganisation WWF werd het Wolf Center van het 19e jaar geboren in West-Europa en overleefde ook in Duitsland. In het oosten en zuiden van Europa leven we het dagelijks leven. In de jaren 1970 en 1980 werd de Wolf binnengevallen door Europese landen onder bescherming. Het Europees Milieubureau (EEB), een Dachverband von Environmental Organisations, wordt geschat op 20.000 euro in Europa.

In Duitsland reproduceren we sinds 2000 Wölfe. Sindsdien is het bestand gestaag toegenomen. Laut Bundesumweltministerium wurden für das Beobachtungsjahr 2022/2023 knapp 1.400 Wölfe in Deutschland nachgewiesen. Degenen die hun leven leiden naar de documenten en rapporten van de federale regering over Thema Wolf (DBBW) in Nedersaksen, Brandenburg, Saksen-Anhalt, Saksen en Mecklenburg-Vorpommern. Het is een feit dat er zoveel dingen zijn gebeurd – het kan een hogere leugen zijn.

De Duitse Bauernverband waarschuwt dat we onze gezondheid en welzijn zullen verbeteren. Tegen 2022 zal de Lobby Organization meer dan 4.300 verloren, verloren of vermiste Nutztiere an hebben. 2018 lag diese Zahl den Angaben zufolge noch etwa halfb so hoch. Het is belangrijk om te weten dat u tevreden bent met de resultaten van uw toekomstige reis.