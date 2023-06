Europese Spelen: Alexandri-Schwestern holten EM-Gold in Technik-Kür – Sport

Oświęcim – Die Schwestern Anna-Maria en Eirini-Marina Alexandri wonnen in Rahmen der European Games in Polen EM-Gold in der Technik-Kür der Synchronschwimmerinnen erobert. Das Duett is de baas in Australie aan de Donnerstag met een Vorsprung von über 18 Punkten. Voor die Alexandris is de eerste EM-Gold nach bisher onder andere zweimal Silber bij de kontinentalen Titelkämpfen in Rom im Vorjahr. Zowel de WM in Boedapest 2022 hatten sie in der Technik-Kür Bronze geholt