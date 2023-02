Liverpool zal uit zijn op revanche als ze deze week Real Madrid ontmoeten in de achtste finales van de Champions League, een herhaling van de finale van vorig seizoen.

The Reds werd een zevende Europese titel ontzegd toen Vinicius Jr de winnaar toesloeg toen de twee elkaar in mei in Frankrijk ontmoetten.

AFP Salah heeft nog één doelpunt nodig om Didier Drogba te evenaren als de best scorende Afrikaanse speler in de Champions League

De ploeg van Jürgen Klopp heeft sindsdien een moeilijk seizoen doorgemaakt waarin ze tweede werden in Groep A achter Napoli om een ​​hereniging met de regerende houders op te zetten.

Maar er zijn recente tekenen dat Liverpool mogelijk een hoek om is gegaan, na opeenvolgende overwinningen in de Premier League die hen binnen zeven punten van de top vier brachten met twee wedstrijden in de hand.

Madrid heeft sindsdien weer een nieuwe clubtitel aan de prijzenkast toegevoegd, maar blijft Barcelona achter in het LaLiga-klassement.

Dit gelijkspel in de achtste finales van de Champions League vindt plaats op dinsdag 21 februari.

Het vindt plaats op Anfield en de aftrap is om 20.00 uur.

Madrid heeft tegen Liverpool een ongeslagen reeks van zes wedstrijden aaneengeregen, waaronder twee overwinningen in de Champions League-finale in zowel de edities van 2018 als die van 2022.

Liverpool v Real Madrid: tv-zender en livestream

De wedstrijd is live op BT Sport 1 en begint om 19.00 uur.

BT Sport-abonnees kunnen deze wedstrijd live streamen via de app op hun computer, mobiele apparaten en tablets.

Ian Danter van talkSPORT brengt je updates van deze wedstrijd op Kick-Off ‘Around the Grounds’.

talkSPORT.com zal ook een liveblog houden voor alle actie.

AFP Liverpool werd verslagen toen ze in Parijs tegenover Madrid stonden

FIFA 23 RTTF-upgradetracker: Liverpool- en Man United-sterren strijden om hogere beoordelingen RB Leipzig vs Man City LIVE: Haaland klaar voor hereniging met voormalige Bundesliga-rivalen in UCL Klopp over ‘marteling’ van het opnieuw kijken van de Champions League-finale terwijl de reünie van Real Madrid opdoemt De rivalen van Real Madrid tonen steun voor Vinicius Jr te midden van meer misbruik in de aanloop naar de wedstrijd van Liverpool Neymar blessure-update van PSG als enkelrol de Champions League-gelijkspel van Bayern München bedreigt Bellingham reageert op Carragher als ‘wanhopige’ Liverpool-legende een transferbekentenis maakt





Liverpool v Real Madrid: teamnieuws

De gastheren zweten van de conditie van Darwin Nunez nadat hij gedwongen werd uitgeschakeld in hun 2-0 overwinning op Newcastle met een schouderblessure.

The Reds zitten al zonder een aantal spelers, waaronder Luis Diaz, Ibrahima Konate, Thiago Alcantara en Calvin Ramsay.

Wat Madrid betreft, Karim Benzema is opgenomen in de reizende ploeg, maar zowel Aurelien Tchouameni als Toni Kroos zullen het moeten missen.

Carlo Ancelotti heeft bevestigd dat Dani Carvajal zal starten, maar collega-verdediger Ferland Mendy zit nog in de behandelkamer.

Liverpool v Real Madrid: Wat is er gezegd?

Liverpool’s voormalige Real-middenvelder Fabinho zei: “Champions League-avonden zijn altijd speciaal op Anfield.

“Het wordt een heel belangrijke wedstrijd tegen Real Madrid en we zijn er zeker van dat onze supporters achter ons zullen staan ​​en ons zullen steunen.

“We moeten ze gewoon volgen, de intensiteit (in) zetten en ons best doen om de wedstrijd te winnen.”

Getty Real Madrid won de laatste keer dat de twee partijen elkaar ontmoetten – in de finale van de Champions League

Liverpool v Real Madrid: wedstrijdfeiten

Alisson hield 13 keer de nul in 21 UEFA Champions League-wedstrijden voor Liverpool op Anfield (62%); het meeste van alle keepers in de geschiedenis van de club. Over het algemeen heeft alleen Pepe Reina (21) meer totale nul dan Alisson (19) voor Liverpool in de competitie.

Real Madrid-spits Karim Benzema heeft 324 minuten gespeeld in de UEFA Champions League sinds zijn laatste doelpunt (v Man City in mei 2022), waarbij de Fransman er niet in slaagde het net te vinden in elk van zijn laatste vijf optredens in de competitie. In de vijf wedstrijden voorafgaand aan deze run scoorde hij 10 keer, waaronder twee aparte hattricks (v Paris Saint-Germain en Chelsea).

Mohamed Salah van Liverpool heeft 43 doelpunten gescoord in de UEFA Champions League. Als hij in deze wedstrijd het net vindt, zal hij Didier Drogba (44) evenaren als de best scorende Afrikaanse speler in de competitie.

Vinícius Júnior van Real Madrid was direct betrokken bij zeven goals in zijn laatste acht uitwedstrijden in de UEFA Champions League (vijf goals en twee assists), waarvan drie in uitwedstrijden tegen Britse teams – een assist op Stamford Bridge (v Chelsea ) en goals in het Etihad Stadium (v Man City) en Celtic Park (v Celtic).

Dit wordt de achtste keer dat Real Madrid-manager Carlo Ancelotti tegenover Liverpool staat op Anfield, waarbij de voorgaande zeven wedstrijden drie overwinningen en drie nederlagen (één gelijkspel) opleverden. Ancelotti won op zijn meest recente reis naar Anfield, met dank aan een 2-0 overwinning op Everton in februari 2021.

Na het verliezen van hun openingswedstrijd van de UEFA Champions League-campagne 2022-23 (1-4 v Napoli), heeft Liverpool elk van hun laatste vijf Europese wedstrijden gewonnen. Slechts één keer eerder hadden ze een langere reeks overwinningen onder Jürgen Klopp in de competitie, waarbij ze tussen september 2021 en februari 2022 zeven keer op rij wonnen.

Real Madrid heeft slechts één van hun voorgaande zeven uitwedstrijden tegen Engelse teams in de UEFA Champions League (D2 L4) gewonnen, met die overwinning tegen Chelsea op Stamford Bridge in april 2022.

Liverpool is puntloos in hun laatste zes wedstrijden tegen Real Madrid (D1 L5); hun langste run ooit zonder overwinning tegen een tegenstander in de Europa Cup/UEFA Champions League.

Dit wordt de vierde trip van Real Madrid naar Anfield om het op te nemen tegen Liverpool in de UEFA Champions League. Nadat ze in maart 2009 de eerste met 0-4 hadden verloren, waren ze de laatste twee trips ongeslagen en kregen ze geen doelpunt tegen: 3-0 winst in oktober 2014 en 0-0 gelijkspel in april 2021.

Liverpool won hun eerste drie wedstrijden tegen Real Madrid in de Europese competitie, tussen 1981 en 2009. Sindsdien zijn de Reds puntloos in zes wedstrijden tegen hen, waarvan er vijf eindigden in een nederlaag (D1).