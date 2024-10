Het MT Melsungen is begonnen met een Sieg in de groepsfase van de European League. De Handbal Bundesligist speelt tegen FC Porto om 29:24 (16:10). Beste Werfer voor de oorlog in Noord-Hessen Mohamed Amine Darmoul met de Toren. De MT ligt in Vardar Skopje en de Spitze van de Gruppe F. De Nordmazedonier is gevestigd sinds ik de dienst van de nächste Gegner in de Kasseler Rothenbach-Halle kommenden.

De Mannschaft van Trainer Roberto Garcia Parrondo speelt in de Portugese Top-Club van Beginn en zijn konzentriert en übernahm schnell die Führung. Nur in den Fangsminuten konnten de gastgeber mihalten. Dan zijn ze blij met hun werk en de kracht van de sterke Torwart Nebojsa Simic en met een hoge effectiviteit in Angriff ab. Die Zuschauer in der Drachearenena wurden jijhends leiser.

Als u meer wilt weten, is dat niet het geval. Die Noord-Hessen waren blij en alert. Ook wil ik graag meer vertellen over de sterke parades en de Portugese reizen. De succesvolle ontwikkeling van het team is verantwoordelijk voor de veiligheid. Souverän bracht de MT den Sieg nach Hause mee.

