Medewerkers van het uitvoerend orgaan van de EU hebben naar verluidt tot half maart de tijd om de app van hun apparaten te verwijderen

De Europese Commissie (EC) heeft haar werknemers bevolen om de populaire Chinese social media-app TikTok van zakelijke apparaten te verwijderen, waarbij de stap wordt uitgelegd als noodzakelijk om de cyberbeveiliging te versterken.

Om de gegevens van de EC te beschermen en de cyberbeveiliging te vergroten, heeft de raad van bestuur “besloten de TikTok-applicatie op te schorten op zakelijke apparaten en persoonlijke apparaten die zijn ingeschreven bij de diensten van de Commissie voor mobiele apparaten,‘, aldus een verklaring die donderdag door het lichaam is geplaatst.

Medewerkers hebben tot half maart de tijd om hieraan te voldoen, anders verliezen ze de toegang tot hun EC-e-mail en Skype for Business-apps, meldde EURACTIV, daarbij verwijzend naar een IT-e-mail die naar het personeel was gestuurd.

Een TikTok-woordvoerder vertelde EURACTIV dat het verbod "misplaatst en gebaseerd op fundamentele misvattingen" over het socialemediaplatform. De woordvoerder zei dat het bedrijf "contact opgenomen met de Commissie om de zaken recht te zetten en uit te leggen hoe we de gegevens beschermen van de 125 miljoen mensen in de hele EU die elke maand naar TikTok komen."









Vorige maand introduceerde een groep Republikeinse wetgevers in de VS de ‘No TikTok on United States Devices Act’, die tot doel heeft het platform op alle apparaten in het land te verbieden. Een van de auteurs van het wetsvoorstel, senator Josh Hawley (R-MO), voerde destijds aan dat de app “opent de deur voor de Chinese Communistische Partij om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie, toetsaanslagen en locatie van Amerikanen door middel van agressieve gegevensverzameling.”

In december 2022 beval de gouverneur van Texas, Greg Abbott, overheidsinstanties om “elimineer alle cyberbeveiligingsrisico’s van TikTok‘ en verbood het gebruik van de app op door de overheid verstrekte apparaten. Rapporten suggereerden destijds dat wetgevers en personeel van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden ook de opdracht hadden gekregen om de app van alle zakelijke apparaten te verwijderen.

FBI-directeur Christopher Wray zei vorig jaar tijdens een hoorzitting van de House Homeland Security Committee dat de dienst “bezorgdheid over de nationale veiligheid” over TikTok, inclusief de “mogelijkheid dat de Chinese overheid het zou kunnen gebruiken om de gegevensverzameling van miljoenen gebruikers te controleren, of om het aanbevelingsalgoritme te controleren.”

In reactie op de beschuldigingen destijds, beschuldigde woordvoerster Mao Ning van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken Amerikaanse functionarissen van “desinformatie verspreiden‘ in een poging een groot Chinees bedrijf in diskrediet te brengen dat concurreert met westerse socialemediareuzen.

ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, verwierp ook beweringen dat het ooit van plan was Amerikanen te volgen.