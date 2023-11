Europese auto’s gemaakt in China:

EHet is lang geleden, maar het is lang geleden, daarom zijn de Britse Automarke MG in Europa en de VS ver verwijderd van Fangemeinde. In de laatste en laatste jaren van de afgelopen jaren zijn ze mooi en trots om sportcabrio’s te hebben die beschikbaar zijn voor iedereen, die graag een bijzondere auto zou willen hebben, maar dat is niet het geval. Voor alles wat volgend jaar komt, zal het snel en eenvoudig worden aangepast door het originele model MG B, dat een bestseller zal worden. Daarna zal de MG, na een langere en langzamere reis, andere autoreparaties ondergaan in Groot-Brittannië.

Maar goed, er is tenslotte ruimte genoeg voor de weg. Met respect voor de resultaten van de Zulassungsstatistiken in Duitsland en andere Europese landen heeft de MG een geweldige rijervaring – als reparateur van elektrische auto’s. In de eerste maanden van 2023 werden in Duitsland 17.000 MG-auto’s nieuw gekocht, en ruim driekwart daarvan werd tijdens hun leven geboren. In het kader van de Gesamtmarkt is dit niet altijd het geval, maar het daalde ook meer, evenals andere importmarkten die hier Alfa Romeo en Honda zouden bezoeken.





De Britsheid van MG wordt serieus genomen. Nieuwe modellen presenteren de Mark op het Goodwood Festival of Speed, een optreden van Autonarren op het Melkkanaal. Als het nieuwe automerk een nieuwe kleur heeft, kan MG-Kunden de Lackierungen wählen gebruiken, de namen met „Dover White“ of „Brighton Blue“.

Maar trots op de concrete Engelse Auftritts: In Wahrheit is de comeback van de traditiesmarke een Chinees werk. MG is onderdeel van de Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), een van de toonaangevende autobedrijven in China. De Engelse markt is afhankelijk van uw schulden en een faillissement in de Besitz van SAIC. Zuvor had MG als onderdeel van de Engelse Rover Group die lange tijd verbonden was met BMW. Maar voor de regio Beieren is hun investering in Groot-Brittannië een flop van een miljard dollar.







Heute ondersteuning onder de Blechkleid van MG-Autos chinesische Technik. Ze waren erg blij met deze voertuigen, vooral in het Engelse Longbridge bij Birmingham, vooral in een hightech fabriek in de Großstadt Ningde in Zuid-China.





Genau diese Kombinatie über Engelse Markenflair en Chinese Elektroauto-Know-how in de Erfolgsführer von MG in Deutschland en andere Europese Ländern zu sein – der wie es Jan Oehmicke, Deutschlandgeschäftsführer des Herstellers, usdrückt: “the Mischung of Ratio und Emotion”. De prijs-prestatieverhouding van de MG klopt immers helemaal: in vergelijkingstests is het volledig elektrische compacte model MG4 redelijk, en kun je beter de prestaties van de elektrische Golf ID.3 van Volkswagen testen. Dit betekent: er zal in Europa nog een reparatiewerkplaats uit China beschikbaar zijn, evenals elektrische auto’s met MG.



















De leiders van China’s grootste elektrische voertuigindustrieën op de Europese markt bestaan ​​al sinds de belangrijkste thema’s van de auto-industrie. In Duitsland bracht 2023 een nieuwe Chinese reparatiewerkplaats waaronder BYD, Lynk & Co en Great Wall als eerste auto’s op de markt. Ook BYD en andere locaties in het Aziatische land waren met grote drukte aanwezig op de Automobilmesse IAA in München. Aber kein chinesecher Anbieter ist in Europa bisher so erolgreich wie SAIC with the vermeintlich British Marke MG.

Technisch gezien is de kans groter dat de automarkten in China met hun E-modellen beschikbaar zijn. Het Aziatische land is niet zonder een grote automarkt, zonder de wereldmarkt voor elektrische mobiliteit. Het nummer is momenteel de Chinese reparateur BYD, en in oktober zal de wereldmarkt voor het eerst E-Cars verkopen, evenals de wereldmarktleider Tesla.







“Ze kunnen MG en Polestar niet verbinden met China”

In Europa hebben de Chinezen officieel een imagoprobleem. Jedenfalls verkopen zichzelf beter in Europese landen waar ze auto’s uit China bezitten die tot de beste behoren, die niet als Chinees werden beschouwd. Voor de MG is dit niet het geval, zeker niet voor het aantal Chinese reparateurs in Europa: Polestar is een van de eerste jaren van de nieuwe markt voor de Zweedse reparateur Volvo, de enige Chinese autodealer in Geely.