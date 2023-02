CNN

Verraad maakt deel uit van de Europese politiek sinds de oprichting van staatsbesturen – vraag het maar aan Julius Caesar, die vroeg “Et tu Brute?” terwijl zijn vriend hem neerstak voor het welzijn van de Romeinse Republiek.

Snel vooruit naar april 2021 en de machinaties achter de voorgestelde European Super League (ESL) die de sport op zijn kop zou hebben gezet en zijn vlaggenschipcompetitie – de Champions League – effectief zou hebben weggegooid, lijkt op een ‘House of Cards’-plot.

Gedreven door 12 van Europa’s grootste clubs, was de ESL van plan zich los te maken van de UEFA, de Europese voetbalbond, om hun eigen competitie te creëren met 20 teams – de oprichtende leden evenals drie andere permanente niet nader genoemde clubs en vijf anderen die zich elk jaar zouden kwalificeren.

In de Apple TV+-documentaire ‘Super League: The War for Football’ worden de beslissingen die tot het controversiële voorstel hebben geleid, gepresenteerd als een ‘politieke thriller… 96 slapeloze uren in de loop van vier dagen’, zegt de met een Emmy bekroonde regisseur Jeff Zimbalist. vertelt CNN Sports.

Met bijna alle belangrijke besluitvormers, toont de documentaire fans die zich verraden voelden door hun clubs, voetbal dat zijn principes – of zijn toekomst – verraadde en, het meest stekende van alles, ‘verraad’ tussen vrienden.

De vriendschap tussen UEFA-voorzitter Aleksander Čeferin en Andrea Agnelli, destijds voorzitter van Juventus en voorzitter van de Europese clubbond, vormt de rode draad van de documentaire.

Aanvankelijk zo hecht dat Agnelli Čeferin de peetvader van zijn dochter noemde toen ze samen werkten aan de hervorming van het Europese voetbal, hun vriendschap ontrafeld toen duidelijk werd dat Agnelli had geholpen bij het formuleren van de rivaliserende ESL en “een soort van generaal van het vijandige leger” was, zegt Zimbalist.

“De dynamiek die hier speelt verschilt niet zo veel van de emotionele en relationele dynamiek die we allemaal elke dag in ons leven hebben”, voegt hij eraan toe. “De complexiteit van wie te vertrouwen. En hoe diep de wond van verraad loopt.”

Personages – normaal gesproken gezien als namen in een persbericht of gezichten die televisie-interviews geven – worden uitgewerkt en bieden tastbare redenen voor hun acties, waarbij ze in hun achtergrondverhalen duiken.

Čeferin spreekt over de morele dilemma’s waarmee hij werd geconfronteerd als advocaat die mensenhandelaars en moordenaars verdedigde; Agnelli over de dood van zijn broer; Florentino Pérez, president van Real Madrid, vertelt over zijn liefde voor de club; en president Nasser Al-Khelaifi van Paris Saint-Germain over zijn tennisdagen.

“Dit is geen stel robotachtige, mechanische strategen die in een oorlogskamer rondhangen”, zegt Zimbalist. “Dit zijn mensen van vlees en bloed, met drie dimensies die in deze tijd allerlei emoties voelen.

“We keken naar wat er gewoonlijk achter gesloten deuren gebeurt en zich in het openbaar ontvouwt, deze strijd die ons de machinaties van macht onthulde en hoe ze met elkaar botsen.”

Maar de nagalm van het voorgestelde ESL werd gevoeld buiten persoonlijke relaties, zelfs buiten voetbal, toen het project Russische oligarchen, Amerikaanse hedgefondsmiljardairs en sjeiks uit het Midden-Oosten verstrikte – die allemaal eigenaar waren van de betrokken clubs.

Zelfs prins William kwam tussenbeide en uitte zijn verzet tegen het idee, terwijl de toenmalige Britse premier Boris Johnson dreigde “een wetgevende bom te laten vallen” om te voorkomen dat de kopgroep zou worden gevormd.

De publieke opinie werd een ander slagveld, waarbij de UEFA beslissend de PR-oorlog won toen de ESL-plannen binnen 48 uur na bekendmaking werden ontmanteld door fans, regeringen en andere clubs.

De documentaire is evenwichtig, biedt de redenering en plannen van de ESL-architecten in uitgebreide interviews, waarbij bijna de hele cast van personages bijeenkomt om het opnieuw op te nemen in de rechtbank van de publieke opinie.

“Zo hebben we het aan hen gepresenteerd”, zegt Zimbalist.

“Hopelijk hebben we het publiek in een touwtrekken waar ze 15 minuten per keer juichen voor de UEFA en de fans en de volgende 15 minuten juichen ze voor de Super League omdat ze zich kunnen identificeren met de persoonlijke ervaringen van de architecten aan weerszijden en zij begrijpen de argumenten.”

Maar Zimbalist was op zijn hoede om de ESL te casten als een strijd tussen slechts twee partijen, waarbij hij zichzelf en zijn team voortdurend aan de andere groepen herinnerde.

“Je kunt heel gemakkelijk kijken naar de UEFA vs. de architecten van de Super League”, zegt hij. “Maar dan laat je in sommige opzichten de belangrijkste stem weg, en dat is de fanstem.”

De hele documentaire begint met de fans, blijft hangen bij de emotie die voetbal teweegbrengt en beschrijft de meest sprookjesachtige verhalen uit de sport, zoals het onwaarschijnlijke Leicester City dat de Premier League won in 2016.

Zoveel van de magie van het voetbal, zegt bijna elke commentator en fan die voor de documentaire is geïnterviewd, komt voort uit het drama van promotie en degradatie dat de ESL zou hebben ondermijnd.

Het belichaamt het ideaal dat een club kan stijgen van de laagste naar de hoogste rangen van de sport; een idee dat onlangs is gehavend door de consolidatie van rijkdom onder de topclubs, eigendom van mega-rijke eigenaren en in staat om eenvoudigweg de beste spelers te kopen.

“Deze identiteitscrisis in de sport – is het sociaal-democratie of is het een kapitalistische utopie?” Zimbalist zegt. “Als je naar het verhaal van de Super League kijkt, dan heeft het kapitalisme misschien zijn handen om de keel van de sport, maar het heeft de sport ook niet volledig toegeëigend omdat de fans als overwinnaars uit de bus kwamen.”

Ook het Europese bestuursorgaan UEFA kwam als overwinnaar uit de bus en zwoer het ‘cynische project’ te stoppen, zoals schijnbaar de FIFA deed, die dreigde clubs uit internationale competities te verwijderen.

De documentaire beschrijft echter de meer dubbelzinnige positie van de FIFA, haar eigen financiële concurrentie met de UEFA en haar gesprekken met de ontluikende competitie, zegt de documentaire.

Toch blijven de omstandigheden die tot de voorgestelde ESL hebben geleid het Europese voetbal teisteren, aangezien de organisatoren eerder deze maand een hervormde competitie met “60 tot 80 teams” onthulden.

De documentaire van Zimbalist gaat diep in op deze thema’s en legt de oorsprong uit van de looninflatie die eerst werd aangedreven door ‘oud geld’-clubs zoals Real Madrid en Manchester United, die nu op hun beurt worden uitgegeven door ‘nieuw geld’-clubs zoals PSG en Manchester City.

“We wilden deze sage gebruiken als een lens om de innerlijke werking van een industrie van $ 40 miljard per jaar te begrijpen”, zegt hij.

“En stel grote vragen over kan cultuur eigendom zijn? En hoe bestuur je cultuur?”

Voor Barcelona en Juventus zijn hun financiële situaties de afgelopen twee jaar alleen maar wanhopiger geworden.

Juventus kreeg eerder deze maand 15 punten opgelegd na een onderzoek naar de representatie van het in Turijn gevestigde team van hun spelersverkopen tussen 2018 en 2020, terwijl de voltallige raad van bestuur – inclusief Agnelli – in november aftrad te midden van een onderzoek van het openbaar ministerie in Turijn .

De toch al precaire financiële situatie van Barcelona is verslechterd na twee opeenvolgende exits in de groepsfase van de Champions League, en de president zei in januari dat de ESL “in 2025 werkelijkheid zal worden”.

Maar Vinai Venkatesham, CEO van Arsenal, vertelde vorige maand aan CNN’s Richard Quest dat voor hen “de Super League verleden tijd is”.

“Het was iets waarvoor we onze excuses hebben aangeboden en… in de toekomst is het niet iets waarin we geïnteresseerd zijn.”

Ondertussen rommelen rechtszaken die de gevolgen van de liga arbitreren voort.

Een advies van het Europees Hof van Justitie (HvJ) oordeelde in december dat de maatregelen die de FIFA en de UEFA namen om de ontsnappingscompetitie te blokkeren in overeenstemming waren met de mededingingswetten van de Europese Unie, een klap voor de aanhoudende voorstanders van de ESL.

Het Hof van Justitie zal later dit jaar een definitief oordeel vellen.

De ESL in de incarnatie die oorspronkelijk was voorgesteld, lijkt waarschijnlijk geen realiteit te worden, maar de “ideeën achter de Super League, de visie die het voorstelt, zullen waarschijnlijk andere vormen aannemen en evolueren”, zegt Zimbalist.

“Misschien is de strijd van deze versie van de Super League misschien bijna voorbij. Maar de oorlog om het voetbal woedt voort.”