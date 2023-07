Wie Europa sich vor Raketen schützen will

Wenn es um die Abwehr ballistischer Raketen geht, gibt es Lücken in der europäischen Verteidigung. Deutschland will dies gemeinsam mit 18 anderen Ländern abschließen. Wie weit die Pläne für ein Flugabwehrsystem fortgeschritten sind und wer daran beteiligt ist – ein Überblick.

Was ist die Initiative „European Sky Shield“?

Mit dem „European Sky Shield“ wollen Deutschland und mehr als ein Dutzend weitere Verbündete ein europäisches Luftverteidigungssystem aufbauen. Ziel des Schutzschildes ist es, Lücken in der Luftverteidigung zu schließen. In den von Deutschland vorgeschlagenen Abwehrschirm sollen unterschiedliche Systeme integriert werden, die zur Abwehr von Mittel- und Langstreckenraketen oder bewaffneten Drohnen geeignet sind – auch zum Schutz vor möglichen Angriffen aus Russland.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius spricht von einem europäischen „Himmelsschild“. Ihm zufolge wurde die Initiative „nicht als strategische Militärallianz, sondern vor allem als Beschaffungskooperation gestartet“. Es sorgt dafür, dass Systeme koordiniert genutzt werden können.

Warum gibt es die Initiative?

Nach Angaben der Bundesregierung haben die Angriffe Russlands auf die Ukraine deutlich gemacht, dass der Aufbau eines europäischen Luftverteidigungssystems notwendig sei. Das Bundesverteidigungsministerium weist darauf hin, dass Russland „in der Ukraine häufig unbemannte Systeme, ballistische Raketen, Marschflugkörper und Hyperschallraketen einsetzt“. Dies zeigt, wie wichtig eine effiziente Luftverteidigung für Europa ist, um künftigen Bedrohungen begegnen zu können.

Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete Ende August vergangenen Jahres die gemeinsame Luftverteidigung als „Sicherheitsgewinn für ganz Europa“. Zudem sei es „kostengünstiger und effizienter, als wenn jeder von uns sein eigenes, teures und hochkomplexes Luftverteidigungssystem baut“.

Was ist in der Initiative geplant?

Die in der Allianz zusammengeschlossenen Länder wollen gemeinsam Luftverteidigungssysteme kaufen. Nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums soll das moderne deutsche Luftverteidigungssystem Iris-T SLM erworben werden, das bereits in der Ukraine eingesetzt wird. Die Staaten verlassen sich auch auf die in den USA hergestellten Patriot- und israelischen Pfeilsysteme.

Wo gibt es bisher Lücken in der Luftverteidigung?

Nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums besteht eine Lücke in der Abwehr von ballistischen Langstreckenraketen. Dies muss schnell geschlossen werden – zumal Russland über diese Waffen verfügt. Es gebe auch Lücken und die Notwendigkeit, die Fähigkeiten auf kurze und mittlere Distanzen auszubauen, „im Hinblick auf mögliche Luftangriffe aus nächster Nähe, einschließlich Bedrohungen durch Drohnen“.

Wer macht mit?

Neben Deutschland wurde Scholz‘ Vorschlag für einen „European Sky Shield“ bisher von 18 Ländern befürwortet – darunter zwei Nachbarländer Deutschlands, Österreich und die Schweiz. Neben Staaten wie Großbritannien und den Niederlanden nehmen auch eine Reihe osteuropäischer Länder teil. Nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums steht die Initiative auch anderen interessierten Staaten offen.

Was ist mit anderen europäischen Ländern?

Innerhalb Europas herrscht Uneinigkeit hinsichtlich des „European Sky Shield“. Frankreich, Italien und Polen haben sich der Initiative nicht angeschlossen. Paris beanstandet, dass für das Projekt auch Technologie aus Israel und den USA eingekauft werden soll – also Technologie, die nicht aus Europa stammt.

Stattdessen verlässt sich Frankreich auf das mit Italien entwickelte Boden-Luft-System vom Typ SAMP/T – Mamba. Darüber hinaus will Frankreich gemeinsam mit vier anderen Ländern mehrere hundert Mistral-Boden-Luft-Raketen kaufen. Dies wiederum weckt bei Kritikern in Deutschland den Verdacht, dass Frankreich vor allem die eigene Rüstungsindustrie fördern will.

Welche Beziehung besteht zwischen dem „European Sky Shield“ und der NATO?

Nach Angaben des deutschen Verteidigungsministeriums soll das europäische Luftraumverteidigungssystem den „europäischen Pfeiler in der NATO“ stärken. Ziel ist die Einbindung der Fähigkeiten in die vom NATO-Kommandeur für Europa geleitete Luftverteidigung des NATO-Raums. Es gibt aber auch Nicht-NATO-Mitgliedstaaten wie Österreich und die Schweiz. Laut Schweizer Verteidigungsministerin Viola Amherd haben beide Länder in einer ergänzenden Erklärung ihre „neutralitätsrechtlichen Vorbehalte“ dargelegt.