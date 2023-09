Europawahl – Muss die AfD ihre Kandidaten neu wählen?



exklusiv

Stand: 18. September 2023 6:05 Uhr

Heute diskutiert der AfD-Bundesvorstand über Kandidaten, die bei ihrer Bewerbung zur Europawahl falsche Angaben gemacht haben sollen. Sollten die Vorwürfe stimmen, muss die gesamte Wählerliste erneut erstellt werden.

Von Bastian Wierzioch und Edgar Lopez, MDR

Bei einer heutigen Sitzung des AfD-Bundesvorstandes stehen Parteimitglieder im Mittelpunkt, die bei ihrer Bewerbung für die Europawahl falsche biografische Angaben gemacht haben sollen. Ende Juli nominierte die AfD in einem aufwendigen Parteitagsverfahren in Magdeburg insgesamt 35 Kandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr. Kurz darauf ergaben Medienrecherchen Unstimmigkeiten in den Lebensläufen mehrerer Kandidaten.

Als Reaktion darauf ließ der AfD-Bundesvorstand die Lebensläufe aller 35 Kandidaten prüfen. Das Ergebnis wird heute im Bundesvorstand besprochen. Wann die Partei dies an die Öffentlichkeit bringen wird, wird heute, Montag, entschieden.

Brisante Wählerliste

Sollte nur einer der AfD-Politiker bei der Bewerbung um ein Amt in Magdeburg falsche Angaben gemacht haben, muss die gesamte Wählerliste neu aufgestellt, also neu gewählt werden. Das erwarten mehrere Verfassungsrechtler. Das sagte Michael Brenner, Juraprofessor an der Universität Jena MDR-Anfrage: „Sollte sich der Mangel bereits vor Abgabe der Liste, also vor der Übermittlung an den Wahlleiter, zeigen, kann ein Ersatz der Bewerber nur durch ein neues Kandidatennominierungsverfahren erreicht werden.“ Dies gilt auch für die Löschung einzelner Bewerber.

Das sieht auch die AfD so: „Ein Austausch von Bewerbern sowie eine Änderung der Bewerberreihenfolge ist nur durch ein neues Kandidatenvorschlagsverfahren zulässig. Gleiches gilt für die Streichung einzelner Bewerber“, sagte ein Sprecher der AfD das Bundesamt MDR-Anfrage mit.

Anlass der umfassenden Prüfung sind Vorwürfe gegen zwei Kandidaten aus Sachsen-Anhalt und Brandenburg, die die Listenplätze zehn und 14 betreffen. Nach Recherchen von „t-online“ soll der Altmarker Arno Bausemer in seiner Bewerbung angegeben haben, dass er mehrere Jahre als „Geschäftsführer eines Agrarbetriebs“ gearbeitet habe. Mary Khan-Holoch aus Brandenburg soll angeblich „ein abgeschlossenes Studium der Religionswissenschaft und des öffentlichen Rechts mit Schwerpunkt Europarecht“ abgeschlossen haben. Die AfD-Spitze bezweifelt die Ansprüche beider Kandidaten.

Nervöser Bundesvorstand

Dass die mutmaßlichen Lebenslaufbetrüger in den eigenen Reihen die Parteispitze verunsichert haben, zeigt ein Beschluss des AfD-Bundesvorstandes MDR ist anwesend. Darin heißt es: „Politisch haben die Fälle der AfD bereits immensen Schaden zugefügt. Sowohl innerhalb der Partei – der gesamte Bundesvorstand, insbesondere aber Dr. Alice Weidel – stehen sie seit Wochen in der Kritik – und wurden ins Abseits gedrängt.“

Darüber hinaus heißt es im parteiinternen Dokument: „Wir behaupten seit zehn Jahren, wir seien anders als die alten Parteien. Wenn wir jetzt das Gleiche tun wie die alten Parteien, verstoßen wir gegen unsere Parteiregeln, wir reduzieren unsere Grundprinzipien.“ Absurdität und das Gesetz verwirkt haben, künftig „Berufspolitiker in den Altparteien zu kritisieren“.

Der Spitzenkandidat

Im Fall des Spitzenkandidaten Maximilian Krah aus Sachsen (Listennummer 1) hat die Rechtsanwaltskammer Tübingen Ermittlungen aufgenommen. Der Anwalt sitzt seit 2019 für die AfD im Europaparlament. Das bestätigten die Ermittlungen auf Anfrage MDR sowohl Kammervizepräsident Markus Schellhorn als auch die Kanzlei Höcker. Worum es bei diesem Test geht, ist unklar. Schellhorn verweist auf seine Schweigepflicht.

Möglicher Grund für die Untersuchung könnte sein: MDR-Recherche könnte die Frage sein, wo Anwalt Maximilian Krah seine Kanzlei hat, oder ob er überhaupt eine hat. Wer den Sitz seiner Kanzlei in keiner der 28 Kanzleien in Deutschland angeben kann, darf sich nicht Rechtsanwalt nennen.

Der Rechtsanwalt Maximilian Krah wurde 2005 über die Rechtsanwaltskanzlei Solutio Schneider in Biberach in Baden-Württemberg als Rechtsanwalt bei der Rechtsanwaltskammer Tübingen eingetragen. Das geht aus dem amtlichen Anwaltsregister hervor. Hintergrund der Ermittlungen der Kammer könnte demnach ein Interview sein, das Kanzlei-Geschäftsführer Achim Schneider der „Schwäbischen Zeitung“ gegeben hat. Darin sagte der Anwalt, dass Krah „in seiner Kanzlei nicht aktiv“ sei und „wahrscheinlich noch nie in Biberach gewesen“ sei. „Er ist kein Mitarbeiter unserer Kanzlei und bearbeitet hier keine Mandate.“

Auf Wunsch von MDR Achim Schneider sagte gegenüber der auf Medienrecht spezialisierten Anwaltskanzlei Höcker: „Dass unser Mandant in diesem Punkt möglicherweise weniger präzise als Schwäbische war, liegt daran, dass er nicht wusste, dass sachlich berechtigte Zweifel an Herrn … Krahs Aktivitäten könnten es sein, daher war er sich der Anschuldigung nicht einmal bewusst.“

Wenige informativ

Generell schließt die Kanzlei Solutio Schneider MDR-Anfrage zu Ihrer Verbindung zu Maximilian Krah: „Herr Krah ist über die Anwaltskanzlei unseres Mandanten als Rechtsanwalt zugelassen und eingetragen. Aufgrund seines politischen Mandats übernimmt Herr Krah derzeit keine neuen Fälle, allerdings Post, E-Mails, Rückrufe.“ Notizen etc. werden selbstverständlich bearbeitet. Weiterleitung an Herrn Krah.“

Krah, den seine Partei den Wählern als Spitzenkandidaten präsentierte, ignorierte mehrere MDR-Anfragen zu seinem Zusammenhang mit der Anwaltskanzlei Solutio Schneider und den Ermittlungen der Rechtsanwaltskammer Tübingen. Dem wollte sich die Bundesgeschäftsstelle der AfD stellen MDR Auch zu seiner eigenen Kandidatenprüfung oder den Ermittlungen der Kammer kann er sich nicht äußern und verweist auf die heutige Beratungssitzung des Bundesvorstandes.